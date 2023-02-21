Лютий, 21 в 17:44

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні затвердив порядок проведення електронних аукціонів під час продажу об’єктів великої приватизації.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на засіданні уряду.

За його словами, антикорупційна стратегія Кабміну складається з трьох ключових елементів: диджиталізації, дерегуляції та зменшення ролі держави в економіці.

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– Останній пункт передбачає, що саме приватний сектор має бути драйвером для відновлення та зростання, а держава має бути лише його надійною опорою. Тому уряд продовжує реформу корпоративного управління та приватизацію, – зазначив Шмигаль.

Він уточнив, що лише від початку 2023 року під час малої приватизації вдалося залучити на відкритих аукціонах 747 млн грн. Тепер Кабмін вирішив врегулювати правила проведення великої приватизації.

– Уряд затверджує порядок проведення електронних аукціонів під час великої приватизації. Робимо процес більш прозорим, конкурентним і результативним, – наголосив Шмигаль.

Як уточнив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, затверджений сьогодні порядок визначає:

механізм проведення електронних аукціонів щодо обʼєктів великої приватизації з використанням електронної торгової системи;

механізм встановлення переможця за підсумками електронного аукціону;

розмір та порядок внесення плати за участь в аукціоні.

Як відомо, в Україні з 1 вересня минулого року запустили малу приватизацію, попри повномасштабну війну.

Водночас Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким в Україні не проводилися аукціони з продажу об’єктів великої приватизації під час війни. Тепер Кабмін планує запустити велику приватизацію.

Джерело: Telegram-канал Тараса Мельничука