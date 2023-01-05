Больше участников, лучшая цена: как будут проходить торги на Prozorro без аукционов

Январь, 05 в 12:39

Хотя правительство временно отменило проведение электронных аукционов, торги на площадке Prozorro будут происходить, а эксперты говорят, что благодаря решению Кабмина в тендерах теперь будет участвовать больше поставщиков.

Кабинет министров Украины объявил об отмене электронных аукционов в системе электронных закупок Prozorro, что закреплено постановлением правительства №1495.

Предусмотрено, что аукционы отменяются на ближайшие шесть месяцев, а причиной такого решения стали блэкауты в стране. Об этом говорится в новой статье Фокуса Торги без аукционов? Почему отмена электронных аукционов не повлияет на систему публичных закупок.

Сейчас смотрят

Такие изменения не станут причиной отмены торгов в целом, отмечают в ГП Прозорро.

— Отказ от аукционов — это временное решение. Даже при отсутствии аукционов в системе Prozorro и в дальнейшем будут проводиться конкурентные закупки, позволяющие экономить средства. Система автоматически будет определять наиболее экономически выгодное предложение на основе цен, которые предоставили поставщики при подаче своего тендерного предложения, — сообщила и. о. директора ГП Прозорро Наталья Шимко.

Управляющий партнер Адвокатского объединения Радзиевский и Партнеры Юрий Радзиевский объясняет, что в последнее время с возникновением блэкаутов многие участники торгов не имеют доступа к системе, и когда назначены аукционы, они просто не могут принимать в них участия из-за отсутствия интернета.

— Очевидно, что права таких участников нарушаются. И для решения проблемы инициированы такие изменения. Отменяются аукционы, а победитель торгов будет определяться по наименьшей предложенной цене, — говорит Юрий Радзиевский.

Заместитель министра экономики Украины Надежда Бегун говорит, что в условиях энергетической нестабильности правительство временно, на шесть месяцев, изменило правила проведения торгов, тем самым обеспечив равный доступ к системе публичных закупок Prozorro. И сейчас отменяется только один элемент в процедуре, когда субъекты торгуются, — аукцион. Однако сама система закупок продолжает работать.

В Министерстве инфраструктуры отмечают, что система торгов без аукциона на этом этапе позволяет создать высокую конкуренцию и усилить подготовительный процесс к первому этапу участия в торгах.

— По новым правилам, участники должны приходить на торги со взвешенным и вычисленным окончательным ценовым предложением. То есть ценовой фактор остается ключевым при выборе исполнителя, — сообщили в Мининфраструктуры.

Эксперты уверены — временное прекращение аукционов Prozorro не является “зрадой”.

— Все остается прозрачно. И обнародование тендерной документации, и обжалование, и представление предложений, и объявление победителей. Почему именно на этапе аукционов сейчас возникли проблемы? У меня и на работе, и дома генераторы. Но если выключается свет, при переподключении на генераторы интернет начинает работать через 1-3 мин. А время на изменение цены у участника именно эти 2 мин. И это критично, — говорит эксперт по закупкам Проекта реформы оборонных закупок Нелли Стельмах.

Она также отметила, что аукционы вернутся, когда наладится ситуация с энергоснабжением.

Экс-гендиректор ГП Прозорро Василий Задворный сообщил, что на аукционы оказывает существенное влияние отключение электроэнергии, поскольку по времени аукцион длится 10-15 мин.

Поэтому теперь, когда аукционов нет, у участников будет существенно больше времени на отправку предложений.

Следовательно, система публичных закупок Prozorro после принятия правительством постановления об отмене электронных аукционов продолжает функционировать, заказчики объявляют тендеры, а участники подают свои ценовые предложения, и победитель определяется по самым низким ценовым предложениям.

Эксперты уверены – такой подход не только позволит участвовать в торгах как можно большему количеству поставщиков, что будет способствовать росту конкуренции, но и положительно влиять на вопросы экономии средств заказчиков.

Напомним, из-за постоянных обстрелов со стороны РФ объектов энергетической инфраструктуры не все участники торгов в системе электронных закупок Prozorro имеют возможность участвовать в электронных аукционах.

В связи с этим Кабинет Министров Украины временно изменил правила проведения торгов.