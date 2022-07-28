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Факты / Украина / Политика

В Украине возобновляют приватизацию госпредприятий для релокации и восстановления экономики

Юля Захарченко, редактор ленты
Приватизація
Фото: Depositphotos

В Украине хотят возобновить приватизацию государственных предприятий, чтобы способствовать релокации (перемещению бизнеса в другое место или переезду в стране) и восстановлению экономики.

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №7451. Он направлен на приватизацию госактивов, которые приходят в упадок и простаивают. Их могут приватизировать и модернизировать бизнесы из областей, где сейчас ведутся активные боевые действия.

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— Приватизация может помочь предприятиям найти помещение, восстановить его и развивать во благо экономики Украины. При правильном подходе новых владельцев старые объекты можно превратить в эффективные производственные мощности с помощью процедуры приватизации, — считает народный депутат Елена Шуляк.

Среди важных в законопроекте изменений приватизации государственного и коммунального имущества:

  • не проводятся аукционы по продаже объектов крупной приватизации и их выкуп;
  • не производится приватизация объектов в зоне боевых действий или приближенных к ней;
  • Фонд госимущества ежемесячно представляет в Комитет ВРУ информацию о назначенных электронных аукционах, результатах продажи госимущества и предложения к законодательству;
  • документы для участия в электронном аукционе – в цифровой форме;
  • сведения о каждом участнике аукциона анонимны;
  • размер гарантийного взноса на электронных аукционах объектов малой приватизации устанавливается аукционной комиссией в размере: 10 размеров минимальных заработных плат для объектов, стартовая цена которых составляет от 1 до 500 тыс. грн; 10% от стартовой цены объекта приватизации – для объектов, стартовая цена которых составляет более 500 тыс. грн;
  • стартовая цена объекта – на уровне балансовой стоимости.

Источник: Верховная Рада
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