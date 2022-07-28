В Украине возобновляют приватизацию госпредприятий для релокации и восстановления экономики

Июль, 28 в 19:58

В Украине хотят возобновить приватизацию государственных предприятий, чтобы способствовать релокации (перемещению бизнеса в другое место или переезду в стране) и восстановлению экономики.

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №7451. Он направлен на приватизацию госактивов, которые приходят в упадок и простаивают. Их могут приватизировать и модернизировать бизнесы из областей, где сейчас ведутся активные боевые действия.

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— Приватизация может помочь предприятиям найти помещение, восстановить его и развивать во благо экономики Украины. При правильном подходе новых владельцев старые объекты можно превратить в эффективные производственные мощности с помощью процедуры приватизации, — считает народный депутат Елена Шуляк.

Среди важных в законопроекте изменений приватизации государственного и коммунального имущества: