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Факты / Україна / Экономика

Задонатили $11 млн, – СЕО WhiteBIT рассказал, как биржа помогает Украине во время войны

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
СЕО найбільшої європейської криптобіржі WhiteBIT, харків'янин Володимир Носов

Как украинский бизнес поддерживает государство во время полномасштабной войны и какой вклад технологические компании из Украины ежедневно делают в победу?

Об этом в эксклюзивном интервью для РБК рассказал СЕО крупнейшей европейской криптобиржи WhiteBIT, харьковчанин Владимир Носов.

По его словам, украинский бизнес постепенно выходит из состояния турбулентности. В целом украинцы за время полномасштабной войны открыли 50 тыс. новых бизнесов, а крупные игроки даже находят возможности для масштабирования на международном уровне.

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Среди них и биржа WhiteBIT, которая в начале войны была вынуждена покинуть свой офис в Харькове, но смогла сохранить людей и расширить свою деятельность на мировой арене.

По состоянию на сейчас WhiteBIT имеет представительства в восьми странах. В частности, это Австралия, Турция, Грузия, Португалия и Испания.

– Как руководитель, я в первую очередь должен был обеспечить безопасность каждого сотрудника. Ни одного не сократил и не оставил. Как СЕО биржи обеспечил бесперебойную работу всех сервисов компании 24/7. Как гражданин и представитель украинского бизнеса полностью сконцентрировался на помощи людям и нашим ВСУ, – говорит Носов.

После российского вторжения 24 февраля WhiteBIT исключила Россию и рубль из всех процессов.

Также криптобиржа активно сотрудничает с государственными органами Украины в рамках гуманитарной помощи населению и поддержки украинцев за рубежом. В частности, Владимир Носов рассказал о сотрудничестве с МИД Украины.

– WhiteBIT поддерживает Антикризисный центр МИД и круглосуточный колл-центр для предоставления консультаций гражданам Украины, которые из-за войны были вынуждены уехать за границу. Мы также помогаем делать консульские услуги доступными для украинцев с проблемами слуха и закупили специальные консульские кейсы. В итоге имеем результат: украинская компания и украинское государство помогают украинцам. Это важно, это нужно, и мы бы не могли этого сделать, если бы не сотрудничали с органами государственной власти, — считает Носов.

В то же время СЕО крупнейшей в Европе криптобиржи говорит об особой роли криптовалюты в противостоянии российской военной агрессии.

По его словам, именно крипта в условиях войны предложила быстрые решения, на которые не способны консервативные финансовые инструменты.

– Блокчейн стал весомой и неотъемлемой частью благотворительности и волонтерского движения. Фандрейзинговая платформа президента Украины United24 собрала на помощь Украине более $278 млн. Кстати, мы предоставляли техническое обеспечение для U24 для сбора донатов в крипте с помощью нашего криптопроцесингового софта WhitePay. Также многие другие фонды получают донаты в крипте, – отметил предприниматель.

На гуманитарные нужды компания WhiteBIT еженедельно передает почти 2 тыс. продуктовых наборов. Основная активность благотворительной деятельности биржи сосредоточена на прифронтовых регионах, которые сильнее всего пострадали от российской агрессии. Среди них и Харьковщина.

Кроме того, биржа донатит собственные средства в пользу ВСУ и Сил территориальной обороны.

Суммарно за период полномасштабного вторжения WhiteBIT передала на армию и другие нужды украинцев почти $11 млн. По словам Носова, для биржи это существенные суммы, но не настолько, чтобы отказаться от дальнейшей помощи своим людям и стране.

– Мне кажется, важно, чтобы помощь была системной. Потому что еда, броня, тепловизоры, беспилотники, авто, медикаменты для военных нужны ежедневно. На нашу деятельность равняется и наше сообщество, поэтому кто, как не мы?

Как говорят в WhiteBIT, мы сами задаем уровень. Еще важный нюанс в том, что мы не просто помогаем фандрейзинговых платформам и фондам. Мы сами напрямую донатим свои деньги на помощь Украине. Это наша принципиальная позиция, – говорит Носов.

Подробнее читайте в полной версии интервью СЕО крупнейшей европейской криптобиржи WhiteBIT Владимира Носова для РБК.

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