Задонатили $11 млн, – СЕО WhiteBIT рассказал, как биржа помогает Украине во время войны

Февраль, 24 в 10:00

Как украинский бизнес поддерживает государство во время полномасштабной войны и какой вклад технологические компании из Украины ежедневно делают в победу?

Об этом в эксклюзивном интервью для РБК рассказал СЕО крупнейшей европейской криптобиржи WhiteBIT, харьковчанин Владимир Носов.

По его словам, украинский бизнес постепенно выходит из состояния турбулентности. В целом украинцы за время полномасштабной войны открыли 50 тыс. новых бизнесов, а крупные игроки даже находят возможности для масштабирования на международном уровне.

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Среди них и биржа WhiteBIT, которая в начале войны была вынуждена покинуть свой офис в Харькове, но смогла сохранить людей и расширить свою деятельность на мировой арене.

По состоянию на сейчас WhiteBIT имеет представительства в восьми странах. В частности, это Австралия, Турция, Грузия, Португалия и Испания.

– Как руководитель, я в первую очередь должен был обеспечить безопасность каждого сотрудника. Ни одного не сократил и не оставил. Как СЕО биржи обеспечил бесперебойную работу всех сервисов компании 24/7. Как гражданин и представитель украинского бизнеса полностью сконцентрировался на помощи людям и нашим ВСУ, – говорит Носов.

После российского вторжения 24 февраля WhiteBIT исключила Россию и рубль из всех процессов.

Также криптобиржа активно сотрудничает с государственными органами Украины в рамках гуманитарной помощи населению и поддержки украинцев за рубежом. В частности, Владимир Носов рассказал о сотрудничестве с МИД Украины.

– WhiteBIT поддерживает Антикризисный центр МИД и круглосуточный колл-центр для предоставления консультаций гражданам Украины, которые из-за войны были вынуждены уехать за границу. Мы также помогаем делать консульские услуги доступными для украинцев с проблемами слуха и закупили специальные консульские кейсы. В итоге имеем результат: украинская компания и украинское государство помогают украинцам. Это важно, это нужно, и мы бы не могли этого сделать, если бы не сотрудничали с органами государственной власти, — считает Носов.

В то же время СЕО крупнейшей в Европе криптобиржи говорит об особой роли криптовалюты в противостоянии российской военной агрессии.

По его словам, именно крипта в условиях войны предложила быстрые решения, на которые не способны консервативные финансовые инструменты.

– Блокчейн стал весомой и неотъемлемой частью благотворительности и волонтерского движения. Фандрейзинговая платформа президента Украины United24 собрала на помощь Украине более $278 млн. Кстати, мы предоставляли техническое обеспечение для U24 для сбора донатов в крипте с помощью нашего криптопроцесингового софта WhitePay. Также многие другие фонды получают донаты в крипте, – отметил предприниматель.

На гуманитарные нужды компания WhiteBIT еженедельно передает почти 2 тыс. продуктовых наборов. Основная активность благотворительной деятельности биржи сосредоточена на прифронтовых регионах, которые сильнее всего пострадали от российской агрессии. Среди них и Харьковщина.

Кроме того, биржа донатит собственные средства в пользу ВСУ и Сил территориальной обороны.

Суммарно за период полномасштабного вторжения WhiteBIT передала на армию и другие нужды украинцев почти $11 млн. По словам Носова, для биржи это существенные суммы, но не настолько, чтобы отказаться от дальнейшей помощи своим людям и стране.

– Мне кажется, важно, чтобы помощь была системной. Потому что еда, броня, тепловизоры, беспилотники, авто, медикаменты для военных нужны ежедневно. На нашу деятельность равняется и наше сообщество, поэтому кто, как не мы? Как говорят в WhiteBIT, мы сами задаем уровень. Еще важный нюанс в том, что мы не просто помогаем фандрейзинговых платформам и фондам. Мы сами напрямую донатим свои деньги на помощь Украине. Это наша принципиальная позиция, – говорит Носов.

Подробнее читайте в полной версии интервью СЕО крупнейшей европейской криптобиржи WhiteBIT Владимира Носова для РБК.