В субботу, 20 июня, отмечается Всемирный день беженцев – дата, которая ежегодно фиксирует масштабы глобальной вынужденной миграции.

По данным УВКБ ООН, в конце 2025 года в мире насчитывалось более 41,6 миллиона беженцев и около 68,7 миллиона – внутренне перемещенных лиц.

Украинцы остаются одной из ключевых групп в этой статистике, ведь, по данным Евростата, именно они составляют одну из крупнейших волн перемещения в Европе.

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Как изменилось количество беженцев в мире, какие страны принимают больше всего перемещенных лиц и какое место в этих процессах занимает Украина – читайте в материале.

Всемирный день беженцев 2026: основные цифры глобального миграционного кризиса

Согласно последнему отчету Global Trends, опубликованному в июне 2026 года, в конце 2025 года в мире насчитывалось 41,6 млн беженцев. Сюда входят те из них, кто находится под мандатом УВКБ ООН, лица, находящиеся в ситуациях, сходных с беженскими, и другие люди, нуждающиеся в международной защите.

Кроме того, в мире было зафиксировано 9 млн просителей убежища, которые на конец 2025 года ожидали решения по своим заявлениям о предоставлении убежища. Еще 68,7 млн человек были внутренне перемещенными лицами, покинувшими свои дома из-за конфликтов или насилия, но остававшимися в пределах своих стран.

Число внутренне перемещенных лиц также сократилось благодаря возвращению ВПЛ, преимущественно в Демократической Республике Конго, Судане и Сирии. В то же время в отчете отмечается, что многие возвращения происходили в неблагоприятных условиях, а условия реинтеграции для людей, вернувшихся домой, остаются чрезвычайно сложными.

По данным Global Trends, в настоящее время каждый 70-й человек в мире, или 1,4% населения планеты, является вынужденно перемещенным.

– Для многих беженцев перемещение начинается как спасение, но длится всю жизнь. Гуманитарная помощь необходима, однако это не конечная цель. Беженцам необходимо учиться становиться активными участниками, которые сами определяют свое будущее. Нам нужна смена парадигмы, которая создаст новое чувство надежды и возможностей для людей, спасающихся от войны и преследований, – заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Бархам Салих.

В конце 2025 года число беженцев, находящихся под мандатом УВКБ ООН, и других лиц, нуждающихся в международной защите, сократилось на 3% и составило 35,6 млн человек. В этот показатель входят 28,5 млн беженцев, находящихся под мандатом УВКБ ООН, в частности люди, находящиеся в ситуациях, сходных с беженскими, а также 7,2 млн других лиц, нуждающихся в международной защите. Кроме того, еще 6 млн составляли палестинские беженцы в соответствии с мандатом БАПОР.

Согласно отчету Global Trends, семь из десяти беженцев, находящихся под мандатом УВКБ ООН, а также других лиц, нуждающихся в международной защите, происходят всего из шести стран мира: Афганистана, Южного Судана, Судана, Сирии, Украины и Венесуэлы.

Аналитики отмечают, что большинство людей, вынужденных покидать свои дома из-за войны, конфликтов или преследований, остаются недалеко от страны происхождения. В конце 2025 года 65 % беженцев находились в соседних странах, что соответствует показателям предыдущих лет.

В отчете также отмечается, что страны с низким и средним уровнем дохода продолжают принимать большинство беженцев в мире. На них приходится 68 % всех беженцев и других лиц, нуждающихся в международной защите.

Согласно отчету, наибольшее количество лиц, нуждающихся в международной защите, принимали Колумбия, Германия, Турция, Уганда, Исламская Республика Иран, Чад и Пакистан.

Возвращение беженцев и ВПЛ в 2025 году

В 2025 году в свои регионы или страны происхождения вернулись 14,7 млн человек. В это число входят почти 4,4 млн беженцев и 10,3 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Это на 49 % больше по сравнению с 2024 годом.

Это возвращение беженцев в 2025 году стало вторым по масштабам с момента, когда УВКБ ООН начало вести соответствующую статистику в 1965 году.

Согласно данным отчета, 92% всех возвращений пришлось лишь на Демократическую Республику Конго (3,6 млн), Судан (3,5 млн), Сирию (3,3 млн), Афганистан (2 млн), Украину (718,3 тыс.) и Мьянму (415,2 тыс.).

Согласно официальным правительственным данным, ещё 81,8 тыс. беженцев были переселены или прибыли в рамках программ спонсорской поддержки. Кроме того, 93,5 тыс. беженцев получили гражданство или статус постоянного проживания в течение года.

Беженцы возвращаются даже в неблагоприятных условиях

В отчете отмечается, что большинство беженцев стремятся вернуться домой и восстановить свою жизнь при условии обеспечения безопасности и стабильности.

В то же время значительная часть возвращений в 2025 году происходила в неблагоприятных условиях или в крайне нестабильные регионы. Афганские беженцы часто были вынуждены возвращаться из-за изменений в политике стран пребывания.

Внутренне перемещенные лица в Демократической Республике Конго покидали места проживания после принудительного закрытия поселений.

Сирийские и суданские беженцы и ВПЛ возвращались даже несмотря на проблемы с безопасностью, недостаток базовых услуг и ограниченные возможности для обеспечения средств к существованию.

В докладе подчеркивается, что такие возвращения вряд ли будут устойчивыми без значительных инвестиций в реинтеграцию. Поддержка необходима для восстановления стран, пострадавших от разрушительного воздействия конфликтов, а также для оказания помощи странам, принимающим беженцев.

Инвестиции необходимы как для поддержки реинтеграции тех, кто возвращается домой, так и для того, чтобы беженцы могли обеспечивать себя и свои семьи и вносить вклад в развитие стран убежища до того момента, когда условия в странах происхождения позволят им безопасно вернуться.

Сколько украинцев в настоящее время находятся под временной защитой в Евросоюзе

По данным Евростата, по состоянию на конец апреля 2026 года статус временной защиты в странах Европейского Союза имели 4,37 млн граждан Украины, выехавших из страны из-за войны.

Таким образом, по сравнению с концом марта 2026 года их число увеличилось на 42 990 человек, или на 1%.

Больше всего украинцев со статусом временной защиты зарегистрировано в Германии, где насчитывается 1 279 660 человек, что составляет 29,3% от общего числа бенефициаров в ЕС. На втором месте – Польша с 971 255 лицами (22,2%), а на третьем – Чехия, где статус временной защиты имеют 384 435 граждан Украины (8,8%).

Только за апрель 2026 года количество украинцев, находящихся под временной защитой, выросло в 24 странах ЕС и сократилось – в трёх.

Большинство новых беженцев фиксируется в Польше, где их число теперь увеличилось на 9 850 человек (+1%). Также значительный рост наблюдается в Италии, где число украинцев, находящихся под временной защитой, увеличилось на 7 020 человек (+20,8%), а также в Германии, где прирост составил 4 705 человек (+0,4%).

В то же время наибольшее сокращение числа лиц со статусом временной защиты было зафиксировано во Франции, где показатель уменьшился на 440 человек (-0,9%). В Ирландии количество бенефициаров сократилось на 125 человек (-0,1%).

Самый высокий показатель числа граждан Украины, находящихся под временной защитой, в расчете на тысячу жителей зафиксирован в Чехии – 35,2 человека на тысячу населения. Далее следуют Польша с показателем 26,6 и Словакия с показателем 26,5. Для сравнения: средний показатель по Европейскому Союзу составил 9,7 человека на тысячу населения.

Всего по состоянию на 30 апреля 2026 года граждане Украины составляли более 98,5% всех бенефициаров временной защиты в Европейском Союзе.

В структуре лиц, находящихся под временной защитой в странах ЕС, взрослые женщины составляли 43,4% от общего числа. Доля взрослых мужчин составляла 26,7%, а несовершеннолетние составляли почти треть всех лиц, пользующихся временной защитой, – 29,9%.

Таким образом, несмотря на незначительное сокращение общего числа беженцев в мире в 2025 году, масштабы вынужденного перемещения остаются беспрецедентными.

Для Украины проблема вынужденного перемещения остается особенно актуальной, ведь наша страна по-прежнему входит в перечень государств, которые составляют основную часть мирового кризиса беженцев.

Всемирный день беженцев напоминает, что за каждой цифрой в отчетах ООН стоят человеческие истории, а возвращение домой для миллионов украинцев до сих пор остается не реальностью, а надеждой.

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