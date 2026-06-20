Кирилл Буданов отказывается от Золотого офицерского креста ордена За заслуги перед Польшей, которым его наградили в прошлом году.

О своем решении руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил в публичном заявлении.

Буданов отказался от польского ордена: что известно

В своем заявлении Буданов назвал решение польской стороны недружественным актом в отношении украинского народа и заявил, что оно может быть использовано Россией в собственных интересах.

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— Безусловно, это подарок для московского агрессора, который тот обязательно использует против обеих наших стран, — отметил он.

Руководитель ОП отметил, что между Украиной и Польшей существуют сложные исторические страницы, однако это не должно становиться поводом для политических спекуляций.

По его словам, Украина не указывает другим народам, как трактовать собственную историю, но оставляет за собой право на собственную историческую память и достоинство.

Отдельно Буданов поставил под сомнение аргументы об исторической справедливости решения Варшавы и отметил, что ордена Белого Орла до сих пор не был лишен итальянский диктатор Бенито Муссолини.

Также он заявил, что Украина продолжит защищать Европу и выступает за партнерство с союзниками на основе взаимного уважения.

— Я не могу оставаться в стороне и просто наблюдать за тем, как против наших граждан безосновательно и искусственно раскручивается маховик ненависти, — пояснил Буданов.

Напомним, что президент Польши Кароль Навроцкий ранее сообщил о решении лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды Польши.

В Варшаве объяснили это решение дискуссией вокруг исторической политики после решения Украины назвать одно из военных подразделений в честь героев УПА.

После этого глава МИД Украины Андрей Сибига также заявил о возвращении Командорского креста со звездой ордена За заслуги перед Польшей.

Министр назвал решение польской стороны стратегической ошибкой и подчеркнул, что вопрос заключается не в наградах, а во взаимном уважении между государствами.

Теперь к ним присоединился и Кирилл Буданов.

Фото: Кирилл Буданов

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