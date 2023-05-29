В ожидании зимы: хватит ли Украине газа и подорожает ли он для украинцев

В этом сезоне Украина впервые в своей современной истории может обойтись без импорта природного газа из-за границы. Такие амбициозные планы озвучивают как члены правительства, так и сами газодобытчики.

Отказу от закупки голубого топлива за границей способствует, прежде всего, сокращение его потребления внутри страны. Из-за войны сжигать меньше газа стало не только население, но и бизнес. Однако, чтобы удовлетворить весь спрос, добычу газа все равно нужно увеличивать.

Возможно ли это? Насколько украинские недра до сих пор богаты природным газом? И как изменится цена на голубое топливо, если газа собственной добычи наконец-то будет достаточно? Факты ICTV подготовили разъяснения по этим и другим вопросам.

Сколько Украина добывала и потребляла газа до 2022 года

В последние годы перед полномасштабным вторжением Украина обеспечивала свои потребности в природном газе за счет собственной добычи примерно на 2/3.

В частности, в 2021 году все украинские потребители (население, промышленность, теплокоммунэнерго и т.п.) сожгли около 29 (28,8) млрд кубометров голубого топлива.

В то время как добывающие компании (государственные и частные) вместе за 2021 год добыли почти 20 (19,8) млрд кубов. Приблизительно столько же газа в год в Украине добывали и в предыдущие годы.

Чтобы покрыть остальные потребности в топливе, его приходилось импортировать из стран Евросоюза. У России газ Украина не покупает с 2015 года.

Как война повлияла на добычу и объем потребления газа

Полномасштабная война коренным образом изменила структуру потребления голубого топлива. Меньше газа стали потреблять не только заводы, но и население. По предварительным оценкам, падение составило до 40% (официальную статистику сейчас не публикуют).

В то же время, больше природного газа стали потреблять энергетики: например, во время отопительного сезона теплоэлектростанции вместо угля использовали именно газ.

Однако в итоге в 2022 году Украина, по подсчетам консалтинговой компании ExPro, импортировала всего 1,5 млрд кубометров газа. Это исторический минимум. Внутренняя добыча и запасы в подземных хранилищах полностью покрывали спрос, что делало импорт ненужным. Украина вплотную приблизилась к самообеспечению.

Шанс на энергонезависимость: можем ли отказаться от импорта газа?

В 2023 году идея отказа от импорта газа наконец-то получила шансы на реализацию. О планах увеличить свою добычу заявили в правительстве и Нафтогазе.

К следующей зиме там рассчитывают подготовиться исключительно за счет украинской добычи.

Сам Нафтогаз в этом году планирует нарастить добычу на 1 млрд – до 13,5 млрд кубометров. Остальное будут покрывать частные добывающие компании.

В то же время, учитывая военные риски, Украина сохранит возможность импортировать газ из Евросоюза. При необходимости оперативно приобрести энергоресурс можно будет через европейскую платформу закупок – Aggregate EU.

Сколько газа в украинских недрах?

По приблизительным оценкам, в украинских недрах находится от 350 млрд до нескольких трлн кубов газа.

Наиболее перспективные месторождения находятся на Востоке, Западе и Юге страны – на Черноморском шельфе.

К сожалению, не все несколько трлн кубометров из этих запасов можно получить физически. Кроме того, чтобы подтвердить наличие или отсутствие больших залежей газа, а также выяснить их более или менее точную цифру, нужно провести ряд сложных и дорогостоящих исследований.

Из-за полномасштабного вторжения такие исследования не смогли завершить на Черноморском шельфе. Фактор безопасности ограничивает газовиков и на Востоке. В настоящее время продолжаются беспрецедентные геологические исследования на Западе страны.

Западноукраинские месторождения еще недавно считали безнадежно истощенными. Однако современные технологии могут открыть им “второе дыхание”. То, что у западных регионов Украины есть значительный, но нераскрытый потенциал по добыче газа, доказывает опыт наших соседей – Польши и Румынии. Там увеличили свою добычу после эффективных 3D-исследований.

Повторить этот успех стремятся и в Украине. Чтобы окончательно убедиться в потенциале отечественных недр, прямо сейчас на тамошних перспективных участках (площадью более 1,5 тыс. кв. км) проводят 3D-сейсмику.

По ее результатам газодобытчики рассчитывают открыть новые залежи и в перспективе увеличить добычу газа на Западе Украины в 2-3 раза.

Ведь 3D-исследования позволят получить новую информацию о потенциальных залежах углеводородов на глубинах до 5 км, которые ранее в этом регионе никто не исследовал.

В Украине до сих пор бурят новые скважины

Несмотря на войну, газодобытчики активно работают и на Востоке страны. В частности, в мае там запустили новую мощную разведывательную скважину с дебитом более 500 тыс. кубометров в сутки.

А всего с начала года Укргаздобыча пробурила 25 скважин. При этом благодаря современным подходам и технологиям успешность бурения в разы превышает стандартную практику, достигая 75%.

Все эти новые, а также отремонтированные скважины и призваны обеспечить рост добычи в этом году.

В дальнейших же планах – на основе проведенных 3D-исследований бурить глубокие (по 5-7 км), а также горизонтальные скважины. Именно они будут снабжать Украину газом в будущем.

Сколько будет стоить газ украинской добычи?

Спрогнозировать точную цену газа заранее невозможно. Ведь стоимость топлива зависит от тенденций на рынке, баланса спроса и предложения, наличия или отсутствия государственного регулирования.

К примеру, в конце мая цена газа на европейских и украинских биржах опустилась ниже 13 тыс. грн за тысячу кубов. Хотя еще в начале января газ в Европе стоил около $750 за тысячу кубов.

Падению цены, в частности, способствует высокая заполненность европейских подземных хранилищ газа, а также ожидаемое сокращение спроса на газ в европейских странах. Оно в этом году будет больше, чем весь ожидаемый импорт российского газа в ЕС.

Благодаря экономии Еврокомиссия в 2023 году ожидает сокращение потребления газа в ЕС на 60 млрд кубов по сравнению со средним показателем за последние пять лет.

Неизвестно, насколько подешевеет газ еще и произойдет ли это вообще. Однако украинских бытовых потребителей события на биржах напрямую пока не касаются.

Для украинцев газ обойдется в 7,96 грн за кубометр по крайней мере до 1 мая 2024 года. А это все равно в разы ниже цен для бизнеса.

Если же после победы правительство решится вернуть рыночные цены на газ для населения, цена будет зависеть от баланса спроса и предложения. В случае роста добычи и сохранения запрета на экспорт газа из страны цена может даже снизиться.

Однако больше шансов на то, что стоимость газа для населения будет постепенно расти – до экономически обоснованного уровня.

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