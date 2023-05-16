Газовый “пауэрбанк” для Европы: как Украина готовится к зиме и чем уникальны наши ПХГ

Отопительный сезон завершился только в прошлом месяце. Но украинские энергетические кладовые уже активно готовят к следующей зиме.

Закачивать природный газ в подземные хранилища начали еще с середины апреля.

— Украина уже начала подготовку к следующему отопительному сезону. Наши подземные хранилища газа уже работают в режиме закачки. Это говорит о том, что страна ответственно готовится к следующей зиме. Должны осознавать, что она не предполагается, как легкая зима, — сказал глава правления НАК Нафтогаз Украины Алексей Чернышев.

Тщательная подготовка в условиях войны предусматривает не только традиционные профилактику или ремонты на газохранилищах, но и реакцию на угрозы безопасности.

Переживать за безопасность самого газа в хранилищах не стоит. Ведь топливо закачивают в природные полости на глубине от 400 метров и до 2 километров.

А вот наземную инфраструктуру, которая обеспечивает работу хранилищ, сейчас берегут как зеницу ока. На случай вероятной атаки в Операторе газохранилищ также подготовили альтернативные режимы работы.

Они гарантируют, что потребители не останутся без газа даже в случае повреждения инфраструктуры, а полноценную работу хранилищ восстановят максимально оперативно.

Поэтому процессы закачки и отбора газа будут работать, как всегда — стабильно, уверены украинские газовики. И подземки выполнят свою основную функцию.

— Подземные хранилища газа работают по принципу губки: летом они впитывают газ, зимой — отдают, — объяснил начальник подземного хранилища газа Михаил Малинский.

И несмотря на войну, Украина способна запасаться газом не только для собственных нужд, но и для нужд европейских соседей. Места в отечественных подземках хватит всем.

— Украинские газохранилища — уникальные по своему объему. Более 30 млрд кубометров. И этого объема вполне достаточно для удовлетворения внутренних украинских потребностей в хранении газа. Поэтому мы имеем мощности, которые можем предлагать Европейскому Союзу. Мы предлагаем более 10 млрд кубометров мощностей для хранения газа в Украине, — рассказал Роман Малютин, временно исполняющий обязанности Оператора ПХГ Украины — Укртрансгаза.

Хотя сезон закачки газа только стартовал, европейские газохранилища уже заполнены более чем на 60%. Поэтому украинские мощности для ЕС лишними не будут.

Тем более, что украинский оператор газохранилищ недавно прошел европейскую сертификацию и теперь может хранить даже стратегические запасы газа Евросоюза.

Для нужд же украинских потребителей в этом сезоне хватит и отечественного топлива, отмечает глава Нафтогаза Алексей Чернышов.

— Мы планируем обеспечить Украину газом украинской добычи. И уверен, что это нам удастся. Нафтогаз планирует увеличить собственную добычу дополнительно на 1 млрд кубометров в этом году. Этого должно хватить, чтобы сознательно пройти следующую зиму, — сказал Чернышов.

Так что и следующей зимой, какой бы холодной она ни была, ни Украина, ни Европа не будут зависеть от поставок российского газа.

Газпром окончательно потерял европейский рынок. Зато украинские газохранилища успешно интегрируются в Европу. Это не только принесет стране дополнительные деньги, но и улучшит энергобезопасность.

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