Глава Нафтогаза прогнозирует, что этой зимой Украина обойдется без импортного газа

Несмотря на военные риски, в этом году Украина может пройти отопительный сезон без импорта газа.

Об этом сообщил глава НАК Нафтогаз Украины Алексей Чернышов в интервью NV.

— В 2023 году планируем добыть 13,5 млрд куб. м газа. Также есть определенные ожидания от частных добытчиков. В этом году украинского газа будет достаточно, чтобы пройти отопительный сезон 2023-2024 без импорта, — сказал он.

Чернышов отметил, что существуют также военные риски, поэтому Нафтогаз присоединился к платформе совместных закупок газа Aggregate EU. То есть если при негативном развитии событий топлива не будет хватать, Украина сможет оперативно заказать нужные объемы.

— Но повторяю, это только фактор войны. А вообще Украина занимает второе место в Европе по подтвержденным запасам газа. И мы должны наконец начать использовать этот потенциал, — подчеркнул он.

Глава Нафтогаза также добавил, что для бытовых клиентов цена на газ останется неизменной — 7,96 грн за куб. м с 1 мая 2023 года по 1 мая 2024 года включительно. Это решение принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине.

Источник: Нафтогаз

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