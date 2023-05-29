В очікуванні зими: чи вистачить Україні газу та чи здорожчає він для українців

Цього сезону Україна вперше в своїй сучасній історії може обійтися без імпорту природного газу з-за кордону. Такі амбітні плани озвучують як урядовці, так і самі газовидобувники.

Відмові від закупівлі блакитного палива за кордоном сприяє насамперед зменшення його споживання всередині країни. Через війну спалювати менше газу стало не лише населення, а й бізнес. Проте, аби задовольнити весь попит, видобуток газу все одно потрібно збільшувати.

Чи можливо це? Наскільки українські надра досі багаті на природний газ? І як зміниться ціна на блакитне паливо, якщо газу власного видобутку нарешті буде вдосталь? Факти ICTV підготували роз’яснення на ці та інші запитання.

Скільки Україна видобувала та споживала газу до 2022 року

В останні роки перед повномасштабним вторгненням Україна забезпечувала свої потреби в природному газі за рахунок власного видобутку приблизно на 2/3.

Зокрема, в 2021 році всі українські споживачі (населення, промисловість, теплокомуненерго тощо) спалили майже 29 (28,8) млрд кубометрів блакитного палива.

У той час, як видобувні компанії (державні та приватні) разом за 2021 рік видобули майже 20 (19,8) млрд кубів. Приблизно стільки ж газу на рік в Україні видобували і в попередні роки.

Щоб покрити решту потреб у паливі, його доводилося імпортувати з країн Євросоюзу. В Росії газ Україна не купує з 2015 року.

Як війна вплинула на видобування та обсяги споживання газу

Повномасштабна війна докорінно змінила структуру споживання блакитного палива. Менше газу стали споживати не лише заводи, а й населення. За попередніми оцінками, падіння становить до 40% (офіційну статистику нині не публікують).

Водночас більше природного газу стали споживати енергетики: наприклад, під час опалювального сезону теплоелектростанції замість вугілля використовували саме газ.

Проте в підсумку в 2022 році Україна, за підрахунками консалтингової компанії ExPro, імпортувала лише 1,5 млрд кубометрів газу. Це історичний мінімум. Внутрішній видобуток та запаси в підземних сховищах повністю покривали попит, що робило імпорт непотрібним. Україна впритул наблизилася до самозабезпечення.

Шанс на енергонезалежність: чи можемо відмовитися від імпорту газу?

У 2023 році ідея відмови від імпорту газу нарешті отримала шанси на реалізацію. Про плани збільшити власний видобуток заявили в уряді та Нафтогазі.

До наступної зими там розраховують підготуватися винятково за рахунок українського видобутку.

Сам Нафтогаз цьогоріч планує наростити видобуток на 1 млрд – до 13,5 млрд кубометрів. Решту будуть покривати приватні видобувні компанії.

Водночас, з огляду на військові ризики, Україна збереже можливість імпортувати газ із Євросоюзу. В разі потреби оперативно придбати енергоресурс можна буде через європейську платформу закупівель – Aggregate EU.

Скільки газу в українських надрах?

За приблизними оцінками, в українських надрах міститься від 350 млрд до кількох трлн кубів газу.

Найбільш перспективні родовища розташовані на Сході, Заході та Півдні країни – на Чорноморському шельфі.

На жаль, не всі кілька трлн кубометрів із цих запасів можна добути фізично. Крім того, щоб підтвердити наявність чи відсутність великих покладів газу, а також з’ясувати їх більш-менш точну цифру, треба провести низку складних і дорогих досліджень.

Через повномасштабне вторгнення такі дослідження не змогли завершити на Чорноморському шельфі. Безпековий фактор обмежує газовиків і на Сході. Натомість нині тривають безпрецедентні геологічні дослідження на Заході країни.

Західноукраїнські родовища ще донедавна вважали безнадійно виснаженими. Проте сучасні технології можуть відкрити їм “друге дихання”. Те, що західні регіони України мають значний, але нерозкритий потенціал з видобутку газу, доводить досвід наших сусідів – Польщі та Румунії. Там збільшили власний видобуток після ефективних 3D-досліджень.

Повторити цей успіх прагнуть і в Україні. Щоб остаточно пересвідчитися в потенціалі вітчизняних надр, просто зараз на тамтешніх перспективних ділянках (площею в понад 1,5 тис. кв. км) проводять 3D-сейсміку.

За її результатами газовидобувники розраховують відкрити нові поклади й у перспективі збільшити видобуток газу на Заході України в 2-3 рази.

Адже 3D-дослідження дозволять отримати нову інформацію про потенційні поклади вуглеводнів на глибинах до 5 км, які раніше в цьому регіоні ніхто не досліджував.

В Україні досі бурять нові свердловини

Попри війну, газовидобувники активно працюють і на Сході країни. Зокрема, в травні там запустили нову потужну розвідувальну свердловину з дебітом у понад 500 тис. кубометрів на добу.

А всього з початку року Укргазвидобування пробурило аж 25 свердловин. При цьому, завдяки сучасним підходам і технологіям успішність буріння в рази перевищує стандартну практику, сягаючи 75%.

Усі ці нові, а також відремонтовані свердловини й покликані забезпечити зростання видобутку цьогоріч.

У подальших же планах – на основі проведених 3D-досліджень бурити глибокі (по 5-7 км), а також горизонтальні свердловини. Саме вони забезпечуватимуть Україну газом у майбутньому.

Скільки коштуватиме газ українського видобутку?

Спрогнозувати точну ціну газу наперед неможливо. Адже вартість палива залежить від тенденцій на ринку, балансу попиту та пропозиції, наявності чи відсутності державного регулювання тощо.

Наприклад, наприкінці травня ціна газу на європейських і українських біржах опустилася нижче 13 тис. грн за тисячу кубів. Хоча ще на початку січня газ у Європі коштував майже $750 за тисячу кубів.

Падінню ціни, зокрема, сприяє висока заповненість європейських підземних сховищ газу, а також очікуване скорочення попиту на газ у європейських країнах. Воно цього року буде більшим, аніж весь очікуваний імпорт російського газу до ЄС.

Завдяки економії Єврокомісія в 2023 році очікує скорочення споживання газу в ЄС на 60 млрд кубів порівняно із середнім показником за останні п’ять років.

Невідомо, наскільки газ подешевшає ще і чи станеться це взагалі. Однак українських побутових споживачів події на біржах поки що безпосередньо не стосуються.

Для українців газ коштуватиме 7,96 грн за кубометр принаймні до 1 травня 2024 року. А це все одно в рази нижче цін для бізнесу.

Якщо ж після перемоги уряд наважиться повернути ринкові ціни на газ для населення, ціна залежатиме від балансу попиту та пропозиції. У випадку зростання видобутку й збереження заборони експорту газу з країни ціна може навіть знизитися.

Проте більше шансів на те, що вартість газу для населення поступово зростатиме – до економічно обґрунтованого рівня.

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