Евро продолжает дорожать: курс валют в Украине 12 июня
В понедельник, 12 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,41 грн/€1. Это на 15 копеек дороже, чем до выходных.
Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 12.06.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,3
|40,3
|Доллар
|36,72
|37,22
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,55
|40,40
|Доллар
|36,70
|37,55
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,45
|40,65
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,80
|40,30
|Доллар
|36,80
|37,25
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,80
|40,70
|Доллар
|36,80
|37,50
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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