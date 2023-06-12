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Экономика
Бедрак Виктория, редактор ленты

Евро продолжает дорожать: курс валют в Украине 12 июня

курс євро
Фото: Pexels

В понедельник, 12 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,41 грн/€1. Это на 15 копеек дороже, чем до выходных.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 12.06.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,3 40,3
Доллар 36,72 37,22

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,55 40,40
Доллар 36,70 37,55

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,45 40,65
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,80 40,30
Доллар 36,80 37,25

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,80 40,70
Доллар 36,80 37,50
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Курс валют, Курс доллара, НБУ
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