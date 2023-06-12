Євро продовжує дорожчати: курс валют в Україні 12 червня

У понеділок, 12 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,41 грн/€1. Це на 15 копійок дорожче, ніж до вихідних.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 12.06.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,3 40,3 Долар 36,72 37,22

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,55 40,40 Долар 36,70 37,55

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,45 40,65 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,80 40,30 Долар 36,80 37,25

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,80 40,70 Долар 36,80 37,50

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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