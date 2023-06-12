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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Євро продовжує дорожчати: курс валют в Україні 12 червня

курс євро
Фото: Pexels

У понеділок, 12 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,41 грн/€1. Це на 15 копійок дорожче, ніж до вихідних.

Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 12.06.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,3 40,3
Долар 36,72 37,22

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,55 40,40
Долар 36,70 37,55

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,45 40,65
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,80 40,30
Долар 36,80 37,25

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,80 40,70
Долар 36,80 37,50
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Курс валют, Курс долара, НБУ
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