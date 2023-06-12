Євро продовжує дорожчати: курс валют в Україні 12 червня
У понеділок, 12 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,41 грн/€1. Це на 15 копійок дорожче, ніж до вихідних.
Курс американського долара не змінювався від липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют в банках України 12.06.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,3
|40,3
|Долар
|36,72
|37,22
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,55
|40,40
|Долар
|36,70
|37,55
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,45
|40,65
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,80
|40,30
|Долар
|36,80
|37,25
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,80
|40,70
|Долар
|36,80
|37,50
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова