Мир все еще приходит в себя от вторжения РФ: МВФ ожидает рост глобальной экономики на 3% в 2023-м

Рост мировой экономики в этом году достигнет 3%, что все еще хуже прошлогодних показателей за аналогичный период, но на 0,2% лучше прогноза Международного валютного фонда (МВФ) в апреле.

Об этом заявил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Горинчас во время презентации нового обзора отчета МВФ по Перспективам мировой экономики.

По его словам, мировая экономика пытается восстановиться не только после пандемии Covid-19, но и после полномасштабного вторжения России в Украину.

— Однако пока рано говорить, что все хорошо, — сказал Горинчас.

По словам главного экономиста МВФ, торговля вернулась к уровням, которые были еще до пандемии, а судя по признакам экономической активности в І квартале 2023 года, можно говорить об устойчивости глобальной экономики.

— … баланс рисков для глобального роста по-прежнему склоняется в сторону снижения. Инфляция может оставаться высокой и даже повыситься, если возникнут новые потрясения, в частности связанные с усилением войны в Украине и экстремальными погодными явлениями, что приведет к более жесткой денежно-кредитной политике, — указывается в предисловии к отчету.

В то же время Пьер-Оливье Горинчас указывает, что незначительные изменения претерпели, в первую очередь, рынки труда.

Отмечается, что было зафиксировано более быстрое снижение цен на продовольствие и энергоресурсы, чем ожидалось.

В свою очередь, Соединенные Штаты и Швейцария, благодаря своей политике, смогли унять нестабильность в банковском секторе.

По данным экономиста МВФ, рост мировой экономики в течение этого года ожидается на уровне 3%. Этот показатель на 0,2% выше, чем прогноз в обзоре МВФ, который делался в апреле. В то же время это все еще значительно ниже по сравнению с 2022 годом, когда этот показатель составлял 3,5%.

Что касается 2024 года, то уровень экономического роста в мире останется на уровне 3%, считают в МВФ.

В июльском обзоре Перспектив мировой экономики от МВФ указано, что глобальная экономическая активность все еще испытывает давление от повышения ставок национальных центробанков в рамках попыток борьбы с инфляцией. В то же время, по ожиданиям МВФ, мировой уровень общей инфляции упадет с 8,7% в 2022 году до 6,8% в 2023 году и 5,2% в 2024-м.

— Ключевыми факторами сохранения инфляции будут развитие рынка труда и динамика соотношения заработной платы и прибыли. Рынки труда остаются особенно благоприятными: во многих странах уровень безработицы ниже, а уровень занятости выше, чем до Covid-19. Общая инфляция заработных плат выросла, но в большинстве стран остается ниже инфляции цен. Причина проста и имеет мало общего с так называемой “инфляцией жадности”: цены растут быстрее, чем заработная плата, когда номинальный спрос значительно превышает возможности экономики. Как следствие, реальная заработная плата снизилась примерно на 3,8% в первом квартале 2022-2023 годов в развитых странах и крупных странах с развивающимися рынками, — говорится в блоге главного экономиста МВФ.

Главными рисками для дальнейшего экономического роста экономики остаются и повышения инфляции остаются война России против Украины, срыв Черноморской зерновой сделки, так называемый климатический эффект Эль-Ниньо и отставание в темпах восстановления китайской экономики.

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