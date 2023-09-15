Держбюджет-2024: населення вирішили підтримати під час війни – експерти

Кабінет міністрів у п’ятницю, 15 вересня, ухвалив проєкт державного бюджету України на 2024 рік.

Загальний фонд бюджету закладений з доходами в обсязі 1 трлн 560 млрд грн і видатками у 3 трлн 108 млрд грн. Ключовим акцентом є видатки на оборону і безпеку – уряд спрямував на ці потреби 1 трлн 685 млрд грн – більше половини загального фонду. Також у документі передбачене підвищення мінімальної пенсії, прожиткового мінімуму і зарплат бюджетникам.

Факти ICTV звернулися до економічних експертів з проханням проаналізувати, наскільки держбюджет-2024 відповідає актуальним реаліям, а також оцінити вірогідність його виконання на практиці.

Зараз дивляться

Найважливіше – допомога західних партнерів

Проєкт держбюджету на 2024-й рік слід оцінювати не крізь призму економічних реалій, адже він “плюс-мінус повторює ситуацію з бюджетом поточного року і нічого дивного в ньому немає”, вважає інвестиційний банкір, фахівець відділу продажів боргових цінних паперів компанії Dragon Capital Сергій Фурса.

Експерт не зміг чітко спрогнозувати шанси виконання бюджету-2024, оскільки за нинішньої ситуації в країні грошей “ніколи не буде достатньо”.

Водночас, зазначив банкір, Україна зможе виконати показники, якщо отримає обіцяну Заходом фінансову допомогу.

– Виконати показники держбюджету більш реалістично, якщо наші західні партнери нададуть нам фінансову допомогу, яку вони прогарантували перед Міжнародним валютним фондом. Попереду ще велика робота для фіксації цих сум на папері. Однак я думаю цілком реалістично, що ми це все отримаємо, а отже – і виконаємо бюджет. Найбільшими донорами для України сьогодні виступають Сполучені Штати Америки та Європейський Союз, – зазначив Сергій Фурса.

Аналітик також додав, що показник прожиткового мінімуму в проекті держбюджету “може бути який завгодно, це ні на що не впливає”. А закладене в проєкт держбюджету-2024 підвищення мінімальної зарплати, планується виконати шляхом збільшення бази оподаткування.

Держава підтримує населення під час війни

Показники проєкту держбюджету-2024 відповідають воєнним реаліям України і проти цього ніхто не заперечує. Цілком логічно, що сьогодні найбільше коштів витрачається на армію і видатки на неї зростають, вважає президент Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко.

Експерт звернув увагу на суттєве підвищення в бюджеті-2024 мінімальних зарплат і пенсій та пояснив це прагненням влади підтримати населення в умовах війни.

– Справді, все йде до того, що в Україні середня зарплата в минулому році буде значно вищою, ніж до війни. Попри загрозу девальвації та інші ризики, середня зарплата основної маси українців у 2024 році однозначно зросте і перевищить $550, – зазначив економіст.

На думку Олександра Охріменка, підвищення у проєкті бюджету до 2 920 грн прожиткового мінімуму “не має жодного значення, оскільки це умовна цифра, яку використовують для розрахунку пенсій”.

Більш важливим експерт вважає підвищення мінімальної зарплати 1 тарифного розряду працівників бюджетної сфери, зокрема вчителям і лікарям.

Водночас, підкреслив економіст, Україна не зможе виконати бюджет без фінансової допомоги іноземних партнерів через його високий дефіцит, спровокований війною.

– Дефіцит бюджету-2024 закладений на рівні 1,5 трлн грн (20,4% ВВП. – Ред.). Покрити його ми можемо виключно за рахунок коштів наших союзників, інших джерел не існує. Отримати якісь запозичення або продавати населенню ОВДП (облігації внутрішньої державної позики. – Ред.) сьогодні не спрацює, про це можна навіть не мріяти. Сумарний обсяг допомоги міжнародних партнерів сягає $38 млрд, але бажано щоб нам дали $40 млрд. Тоді ми повністю покриємо дефіцит бюджету, зможемо підвищити зарплати і пенсії та виконаємо бюджет. Без цих коштів профінансувати армію та всіх бюджетників – нереально, – зазначив Олександр Охріменко.

Експерт також додав, що дефіцит бюджету України сьогодні суттєво перевищує рекомендовані нормативи МВФ. Водночас, зазначив аналітик, в умовах війни говорити про такі нормативи некоректно.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.