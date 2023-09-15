Минимальную пенсию в Украине повысят в следующем году после годовой паузы – проект бюджета
Правительство планирует повысить в 2024 году минимальную пенсию с 2 093 грн до 2361 грн. В то же время Кабинет министров предлагает увеличить прожиточный минимум с 2 589 грн до 2 920 грн.
Соответствующие показатели заложены в проекте государственного бюджета на 2024 год, принятом 15 сентября во время заседания правительства. Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что социальные стандарты вырастут на 12,8%, а инфляция ожидается на уровне 10,8%.
Согласно проекту, предлагается установить с 1 января 2024 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2 920 грн, а для основных социальных и демографических групп населения:
- детей в возрасте до 6 лет — 2 563 грн;
- детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3 196 грн;
- трудоспособных лиц — 3 028 грн;
- трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи — 2 102 грн;
- трудоспособных лиц, который применяется для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов — 2 102 грн;
- трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры — 1,6 тыс. грн;
- лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) — 2 361 грн.
В то же время планируется повышение минимальной заработной платы дважды в течение 2024 года: с 1 января она составит 7,1 тыс. грн, а с 1 апреля — 8 тыс. грн. Расходы в проекте бюджета-2024 на выборы в Украине в следующем году не предусмотрены.
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