Украина подала в ВТО иски против трех стран из-за зернового эмбарго

Украина подала требования о проведении консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией, которые запретили импорт украинской агропродукции, в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

— Для нас принципиально важно доказать, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров. Поэтому мы подаем против них иски в ВТО. В то же время мы надеемся, что эти государства снимут свои ограничения и нам не придется долго выяснять отношения в судах, — сказала она.

Глава Минэкономики объяснила, что Украине нужна солидарность с ними и защита интересов фермеров. Она считает, что предпринятые со стороны Киева шаги и давление Еврокомиссии и других государств-членов помогут восстановить нормальную торговлю между Украиной и соседними государствами, а также показать солидарность между нами.

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По ее словам, в результате одностороннего запрета на импорт украинской агропродукции со стороны Польши, Словакии и Венгрии отечественные экспортеры уже понесли и продолжают нести значительные убытки из-за простоев, дополнительных расходов и невозможности выполнения внешнеэкономических соглашений.

15 сентября Еврокомиссия сообщила, что благодаря работе Координационной платформы и временным мерам, искажение рынка в пяти государствах-членах, граничащих с Украиной, было устранено. Поэтому Еврокомиссия решила не продолжать свое решение о запрете на ввоз товаров из Украины.

Протесты аграриев в Болгарии

В то же время в Болгарии после решения парламента разблокировать импорт сельскохозяйственной продукции из Украины начались протесты аграриев 18 сентября.

Тамошнее издание Forbes Bulgaria сообщило, что с утра фермеры и аграрии вывели на основные дороги технику и перекрыли движение. Они заблокировали пограничные переходы, основные дороги и автомагистрали.

О решении официальной Софии снять блокаду на импорт зерновых из Украины еще 14 сентября сообщал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Фото: Юлия Свириденко

Источник : Минэкономики

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