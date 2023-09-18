Україна подала до СОТ позови проти трьох країн через зернове ембарго

Україна подала вимоги про проведення консультацій зі Словаччиною, Польщею та Угорщиною, які заборонили імпорт української агропродукції, в межах Світової організації торгівлі (СОТ).

Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко.

— Для нас принципово важливим є довести, що окремі держави-члени не можуть забороняти імпорт українських товарів. Тому ми подаємо проти них позови в СОТ. Водночас ми сподіваємося, що ці держави знімуть свої обмеження і нам не доведеться довго з’ясовувати відносини в судах, – сказала вона.

Очільниця Мінекономіки пояснила, що Україні потрібна солідарність з ними і захист інтересів фермерів. Вона вважає, що розпочаті з боку Києва кроки та тиск Єврокомісії й інших держав-членів допоможуть відновити нормальну торгівлю між Україною і сусідніми державами, а також показати солідарність між нами.

Зараз дивляться

За її словами, в результаті односторонньої заборони на імпорт української агрородукції з боку Польщі, Словаччини та Угорщини вітчизняні експортери вже зазнали та продовжують зазнавати значних збитків через простої, додаткові витрати та неможливість виконання зовнішньоекономічних угод.

15 вересня Єврокомісія повідомила, що завдяки роботі Координаційної платформи та тимчасовим заходам, викривлення ринку у п’яти державах-членах, які межують з Україною, було усунене. Через це Єврокомісія вирішила не продовжувати своє рішення щодо заборони на ввезення товарів з України.

Протести аграріїв у Болгарії

Водночас у Болгарії після рішення парламенту розблокувати імпорт сільськогосподарської продукції з України почалися протести аграріїв 18 вересня.

Тамтешнє видання видання Forbes Bulgaria повідомило, що зрання фермери та аграрії вивели на основні дороги техніку та перекрили рух. Вони заблокували прикордонні переходи, основні дороги та автомагістралі.

Про рішення офіційної Софії зняти блокаду на імпорт зернових з України ще 14 вересня повідомляв прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Фото: Юлія Свириденко

Джерело : Мінекономіки

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