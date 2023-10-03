Гривня у вільному плаванні? Що означає відмова Нацбанку від фіксованого курсу валют

Національний банк України ввечері 2 жовтня оголосив, що від завтра, 3 жовтня, скасовує так званий фіксований курс та переходить на режим керованої гнучкості обмінного курсу.

Це призвело до часткового нерозуміння у суспільстві – чи є тотожним цей крок з боку НБУ встановленню “плаваючого” курсу та як це вплине на населення.

Тож Нацбанком одразу були оприлюднені роз’яснення про те, що цей крок означатиме.

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Факти ICTV поспілкувались з експертом та зібрали інформацію про те, чому нацрегулятор ухвалив це рішення, який буде курс найближчим часом та як це вплине на пересічних українців – детальніше читайте в матеріалі.

Чи відпустив Нацбанк курс у вільне плавання?

У нацрегуляторі наголосили, що саме “плаваючого” курсу після рішення Нацбанку не буде.

– НБУ перейшов до керованої гнучкості обмінного курсу. Цей режим відрізняється від того, що діяв до 24 лютого 2022 року, коли НБУ лише згладжував курсові коливання. Довоєнний режим зараз не підходить, адже на ринку є структурний дефіцит валюти, який за плавання курсу призводив би до постійного послаблення гривні, – пояснили в Нацбанку.

Економіст Олексій Кущ у коментарі Фактам ICTV пояснив, що цей крок можна назвати перехідним етапом між фіксованим курсом та ринковим.

– Одразу перейти на ринковий курс неможливо, тому що ситуація наразі досить не певна з точки зору нашого торговельного балансу. Є певні ризики відтоку капіталу, – каже він.

В Нацбанку кажуть, що за режиму керованої гнучкості НБУ зможе компенсувати структурну різницю між попитом та пропозицією валюти, а курс буде рухатися в обидва боки: як зростати, так і знижуватися.

Разом з тим, в НБУ наголосили, що все ще будуть суттєво обмежувати рух курсу, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення. В нацрегуляторі запевняють, що для цього Нацбанк має “значний обсяг міжнародних резервів”, що станом на початок вересня складає близько $40 млрд. Це, запевняють в НБУ, посилить спроможність зберігати курсову стійкість.

Це українська інновація? Чи були такі перехідні етапи в інших країнах?

Олексій Кущ каже, що такий крок з боку Нацбанку можна назвати так званою політикою курсових коридорів, де виставляються верхні обмеження для руху значень курсу валют, в рамках яких і відбувається динамічна зміна курсу.

– Коли деякі країни вступали в Європейський Союз, то вони були більш слабкими у валютному та фінансовому плані, ніж основні учасники ЄС. Вони застосовували модель під назвою “змія в тунелі”. Тобто якщо намалювати гнучку, то вона дійсно нагадує чимось тунель і рух змії в коридорі, – сказав він.

Відповідно, каже економіст, такий крок з боку нацрегулятора є нормальною практикою. Разом з тим, остаточну оцінку цьому рішенню можна буде давати, коли стане зрозумілим, якими є механізми регуляції з боку НБУ.

Що це змінить для пересічного українця?

Як запевняють в Нацбанку, для українців правила встановлення готівкового карткового курсу залишаться без змін.

В НБУ нагадали, що вже майже півтора року курс на готівковому ринку та карткові курси банків не є фіксованими.

– За цей час вони як зростали, так і знижувалися. Наприклад, у липні цього року курс продажу готівкової валюти знизився нижче 37,2 грн/$1, – нагадали в НБУ.

В нацрегуляторі запевняють, що й надалі будуть спрямовувати свій рух на мінімізацію різниці між готівковим та офіційним курсом.

Схожу оцінку надав і економіст Олексій Кущ, який заявив, що не варто очікувати суттєвих змін для населення від цього кроку НБУ.

– Це лише змінить ситуацію для імпортерів та експортерів. Тобто більше стимулів експортерам продавати валюту, але менше курсових дотацій на користь імпортерів, – пояснює він.

Разом з тим, каже економіст, для пересічного українця зміниться волатильність (мінливість) курсу в обмінних пунктах. Тож українці зможуть спостерігати більш гнучкий та динамічний курс валют в обмінниках.

Чому потрібно було відмовлятись від фіксованого курсу та переходити на цей режим?

Як зазначають в НБУ, тривала фіксація обмінного курсу призводить до виникнення дисбалансів та викликає значні проблеми в майбутньому.

– Це може не тільки послабити економіку та фінансову систему зараз, а й ускладнити відновлення ділової активності на етапі відбудови України. Більшість українців добре пам’ятають валютні кризи 2008-го та 2014-2015 років, коли національна валюта суттєво послаблювалася. Глибина цих криз багато в чому посилювалася через багаторічну фіксацію курсу, – кажуть в нацрегуляторі.

Разом з тим, довготривала фіксація курсу створює оманливе відчуття його стабільності. Тому чим довше НБУ утримував би цей режим, тим важче б було з нього виходити.

Своєю чергою Олексій Кущ каже, що цей крок Нацбанку є послідовним в рамках того, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) вже давно наполягає на тому, щоб в Україні запроваджувалась поступова лібералізація, а курс гривні прагнув до ринкового.

Курс різко зросте?

Олексій Кущ каже, що сьогодні немає сенсу робити прогнози щодо конкретних значень того, як зміниться курс валют в обмінниках.

– Це ситуація, яку не варто прогнозувати, оскільки тут немає основи для прогнозування. Немає якихось ринкових факторів, які можна аналізувати. Курс буде таким, яким його буде бачити Національний банк, тому що Нацбанк зараз — головний продавець валюти на міжбанківському валютному ринку, – сказав він.

Разом з тим, готівковий курс (так званий курс валют на “чорному ринку”, – Ред.) буде напряму залежати від безготівкового.

– Фактично Нацбанк створить якийсь коридор (межі, в яких буде змінюватись курс, – Ред). Ми не знаємо, якою буде ширина цього коридору. Думаю, що вона буде не досить велика. І от в рамках цього коридору банки будуть рухатись, – додав він.

Олексій Кущ нагадав, що раніше український міністр фінансів Сергій Марченко казав, що Україні потрібен курс 41,4 гривні/$1. Це, як казав сам Марченко, не має призвести до негативних наслідків.

В самому ж Національному банку кажуть, що вже з 3 жовтня, коли почне діяти режим керованої гнучкості, для встановлення офіційного курсу гривні знову будуть використовувати курс міжбанківського валютного ринку, торги на якому почнуться з курсу 36,57 грн/$1.

– Курс, з якого завтра почне функціонувати ринок, це 36,57 грн/$1. Ми подивимося, як завтра відбудуться торги, і, відповідно, вже зробимо наші висновки і рішення після обіду, о 15:30, щодо встановлення курсу на наступний день, – повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій під час брифінгу.

Гелетій уточнив, що Нацбанк знову буде о 12:30 публікувати індикативне значення курсу на 12:00, а в НБУ будуть дотримуватись принципу транспарентності функціонування ринку, яка була і до війни.

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