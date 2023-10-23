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Анна Голишевская, редактор ленты

Почему банк может заблокировать карту: юрист рассказал распространенные причины и что делать

Почему банк может заблокировать карту: юрист рассказал распространенные причины и что делать
Фото: Unsplash

Банки в Украине имеют право заблокировать карту клиента и обратиться к нему за объяснениями. Это может произойти из-за разных причин, например, из-за нетипичных операций, не отвечающих финансовым возможностям клиента. Почему банк может заблокировать карту – читайте в материале.

Почему банк может заблокировать карту и что с этим делать

Адвокат Богдан Янкив утверждает, что, заблокировав вашу карту, банк должен проверить две вещи. Во-первых, занимаетесь ли вы законной деятельностью, а во-вторых – платите ли вы налоги со своих доходов. В таком случае, по мнению эксперта, переписываться с чат-поддержкой нет смысла. Она ведь не принимает решений.

Следует готовить письмо-рассказ о своей деятельности, которую подают сразу в юридический департамент.

Там решают, разблокировать вас или нет. В ответном письме нужно рассказать о себе (есть ли у вас ФЛП, возможно, вам поступали средства в подарок на день рождения и т. д.). Также вам нужно предоставить банку свидетельство о регистрации.

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Почему банк может заблокировать карту: самые распространенные причины

Чаще всего банки блокируют карты по следующим причинам:

  • компрометация данных или реквизитов платежной карты;
  • нетипичные операции по карте;
  • перечисление или зачисление средств непонятного происхождения;
  • невыполнение клиентом обязательств перед банком или нарушение условий договора банковского обслуживания;
  • проведение клиентом финансовых операций, не соответствующих финансовому состоянию или деятельности клиента.
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