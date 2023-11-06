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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На Україну без підтримки Заходу у 2024 році чекає діра у $29 млрд – Марченко

Сергій Марченко - міністр фінансів України
Фото: УНІАН

Наступного року Україну може чекати економічна криза, якщо ми не отримаємо допомоги від партнерів.

Про це сказав міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв’ю для видання Politico.

За його словами, без подальшої підтримки союзників Києву загрожує “діра” в $29 млрд.

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Допомога Євросоюзу Києву закінчується в грудні. Комісія обіцяла виділити 50 млрд євро на найближчі чотири роки, але Угорщина та Словаччина виступили проти подальшого фінансування Києва, вказуючи на корупцію в Україні.

Крім того, Конгрес США зволікає з ухваленням рішення про надання Україні додаткової допомоги, про яку раніше заявляла адміністрація Байдена.

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Марченко заявив, що українській економіці гроші потрібні вже на початок наступного року. Водночас він наголосив, що Україна готова до подальших реформ.

Міністр зазначив, що на додаток до війни Україна отримає ще й економічну кризу. А наша криза матиме побічні ефекти на Євросоюз.

– Наслідки економічної кризи будуть дуже й дуже травматичними не тільки для України, а й для усієї Європи, тому що в Європу знову можуть ринути мігранти. Також у Європі можуть значно підскочити ціни, зокрема на деякі продовольчі товари, а також на нафту і газ, – зазначив міністр фінансів.

А ще Сергій Марченко просить союзників передати Україні близько $300 млрд заморожених російських активів.

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Раніше в Києві президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла до кінця року підготувати пропозицію щодо використання цих активів.

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На Україну без підтримки Заходу у 2024 році чекає діра у $29 млрд – Марченко

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Україна наразі докладає вдвічі більше зусиль, щоб переконати партнерів у необхідності надання підтримки. За його словами, це пов’язано, за словами міністра, із втомою у партнерів України.

Джерело: Politico
Економіка України, Мінфін, Сергій Марченко
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