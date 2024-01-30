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Экономика
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Зимой тарифы на электроэнергию останутся неизменными — Шмыгаль

Зимой тарифы на электроэнергию останутся неизменными — Шмыгаль
Фото: Pexels

Этой зимой украинское правительство не планирует изменения никаких тарифов для населения.

Об этом во вторник, 30 января,  сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Каким будет тариф на электроэнергию этой зимой

Тариф был и остается 2 гривны 64 копейки за кВт-ч, отметил он.

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— Сегодня ни в одном регионе отключений нет и не планируется. После того как 50% энергосистемы поразили вражеские ракеты и дроны, мы провели масштабные ремонты и добавили энергетике 2,2 ГВт мощности. Также увеличили до 1,7 ГВт наши возможности импорта электроэнергии благодаря полной синхронизации с сетью ENTSO-E, — сказал Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что несмотря на постоянные атаки, которые продолжаются и этой зимой, ракетами и Шахедами на объекты украинской энергетики, особенно на Востоке Украины, в наших домах есть свет, и это прежде всего заслуга наших энергетиков.

 

скрін тарифи

Скріншот

Также во время заседания, 27 декабря, Правительство приняло решение для привлечения дополнительных средств на нужды энергетики. Изменения в соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком позволят НЭК Укрэнерго получить более €3 млн для оплаты счетов подрядчиков за выполненные работы.

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Денис Шмыгаль, электроэнергия, Тарифы
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