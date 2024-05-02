Стоимость пасхальной корзины в 2024 году, в которую традиционно входит кулич, яйца, мясо, колбаса, масло, сыр и т. п., по сравнению с 2023-м изменилась несущественно, и на это есть причины.

Об этом рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире телемарафона Єдині новини.

Стоимость пасхальной корзины-2024: как выросли цены

По его словам, многое зависит от того, что украинцы в нее кладут и чем конкретно будут себя радовать на праздники, но в среднем общий объем пасхальной корзины вырос в ценах где-то на 7-8%.

Сейчас смотрят

В то же время, как отметил Пендзин, есть целый ряд продуктов, которые существенно подешевели, в частности яйца — минус 35%, мука — на 3%, сахар — на 15%.

— Просто надо понимать, что есть определенные объективные причины, которые привели к такому падению, и это было связано, собственно, и с блокированием границ. То есть достаточно большой экспортный потенциал оставался в стране и, как следствие, давил на внутренний рынок на предмет уменьшения цен, — объяснил эксперт.

То, что границы наконец разблокированы, он назвал большим плюсом для Украины, однако предупредил, что уже в мае надо готовиться к росту цен на яйца, поскольку то, что оставалось на внутреннем рынке, теперь поедет не экспорт.

— Кстати, мягкий и твердый сыр, которые будем класть в пасхальную корзину, подорожали на 7%, мясо и мясопродукты — до 10%, то есть в среднем у нас получилось на уровне 7-8%, потому это лишь незначительно меньше, чем было в 2023-м, — подытожил Пендзин.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.