Украина готова подписать соглашение с США об ископаемых за считанные часы — Вloomberg

Украина завершила подготовку к подписанию масштабного соглашения с Соединенными Штатами о совместном управлении природными ресурсами.

Как сообщил источник, знакомый с деталями переговоров, подписание может состояться уже в среду 30 апреля, когда министр экономики Украины Юлия Свириденко прибудет в Вашингтон, пишет Вloomberg.

Соглашение об ископаемых

Проект документа предусматривает создание инвестиционного фонда для развития горнодобывающей промышленности, энергетики и связанных технологий.

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Финансирование реконструкции — без учета прошлой помощи

По информации, полученной Bloomberg, Соединенные Штаты согласились, что при расчете своего взноса в фонд не будет учитываться уже оказанная военная помощь.

Это стало важным прорывом в переговорах. Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Вашингтон отказался от предыдущего требования включить в соглашение десятки миллиардов долларов помощи, предоставленной с начала полномасштабного вторжения.

Соглашение, требующее окончательного утверждения украинским парламентом, должно укрепить стратегическое партнерство двух стран и ускорить послевоенную реконструкцию Украины.

— Соглашение укрепляет стратегическое партнерство между сторонами для долгосрочной реконструкции и модернизации Украины в ответ на огромные разрушения, вызванные полномасштабным вторжением России, — говорится в тексте документа.

Фонд под контролем США: окончательные детали еще не согласованы

Хотя основной документ согласован, два технических соглашения, которые будут регламентировать механизмы работы фонда, еще находятся в стадии обсуждения.

По словам источника, Вашингтон будет контролировать специальный фонд реконструкции, куда будут поступать доходы от новых проектов.

В начале апреля был подписан меморандум о намерениях, после чего продолжалось согласование технических аспектов. Эти договоренности должны гарантировать прозрачность инвестиций и быстрый запуск проектов.

Подписание соглашения происходит на фоне политических усилий администрации Дональда Трампа добиться прекращения огня в Украине.

Белый дом сообщил, что Трамп уверен в достижении соглашения с Украиной по критически важным полезным ископаемым. Однако процесс мирных переговоров остается сложным.

— Президент Трамп разочарован трудностями заключения мирного соглашения между Украиной и Россией, но остается оптимистом относительно возможности этого достичь, — отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Между тем, Москва продолжает атаковать украинские города и настаивает на полном контроле над четырьмя регионами, на которые претендует, но не контролирует полностью.

Посланник Трампа Стив Уиткофф пытается убедить Кремль согласиться на прекращение огня, однако Путин пока остается неуступчивым.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский встретился с Трампом в Ватикане, где обсуждал ситуацию с безопасностью.

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