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Ирина Гамалий, редактор сайта
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О прекращении свободной торговли между Украиной и ЕС речь не идет — Стефанишина

ЕС не прекращает свободную торговлю с Украиной — Стефанишина
Фото: УНИАН

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что прекращение свободной торговли между Украиной и ЕС не планируется. По ее словам, европейский рынок остается открытым для отечественных товаров.

Об этом Стефанишина сообщила после завершения рабочей поездки в Брюссель, куда прибыла вместе с министром аграрной политики Украины и заместителем министра экономики — торговым представителем.

Обсуждение торговых отношений Украины и ЕС

Как отметила чиновник, во время визита удалось начать конструктивный диалог по наработке стабильного долгосрочного подхода в сфере торговых отношений.

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22 мая Европейская комиссия приняла перечень переходных механизмов, которые будут регулировать украинский экспорт в страны ЕС после завершения действия автономных торговых мер, так называемого “торгового безвиза”. Эти изменения вступят в силу 6 июня 2025 года.

Стефанишина подчеркнула, что нынешнее решение является временным и имеет целью избежание негативного сценария, а также создание устойчивого подхода в рамках соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

Решение по новым правилам торговли будет найдено до июля

 — Ни о каком прекращении свободной торговли речь не идет: рынок ЕС остается открытым для украинских товаров. Мы договорились быстро и конструктивно работать над достижением долгосрочного решения, — подчеркнула вице-премьер.

Она также отметила, что Евросоюз осознает, насколько важны для Украины в условиях войны стабильные и понятные правила торговли, а также стратегическая роль аграрного экспорта в поддержке экономики.

— Есть четкая политическая воля найти сбалансированное решение уже до конца июля 2025, — заявила Стефанишина.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров в тесном сотрудничестве с Еврокомиссией продолжает работу над тем, чтобы не допустить возвращения к торговому режиму, который действовал до 2022 года.

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Источник: Європейська правда
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