Компенсации по программе єВідновлення получили почти 109 тыс. семей – правительство

Почти 109 тыс. украинских семей воспользовались программой єВідновлення: получили компенсации на ремонт поврежденного жилья или приобретение нового дома взамен разрушенного в результате российской агрессии.

Компенсации по программе єВідновлення

По состоянию на 1 июня, компенсации были предоставлены почти 90 тыс. человек за поврежденное жилье на общую сумму более 9 млрд грн.

Кроме того, за уничтоженное жилье выдано более 18,5 тыс. жилищных сертификатов на общую сумму 27,3 млрд грн.

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Новые дома уже приобрели почти 11 тыс. украинцев, из которых около 4,5 тыс. – внутренне перемещенные лица.

Кроме того, государство продолжает предоставлять выплаты для восстановления домов на собственном участке, которые стартовали в начале 2025 года. Благодаря этому 475 человек получили средства на общую сумму 606,9 млн грн.

Напомним, что эти компенсации являются частью проекта HOME, который реализует Банк развития Совета Европы.

Сервис єВідновлення и Реестр поврежденного и уничтоженного имущества внедряются при поддержке Министерства развития общин и территорий Украины совместно с Министерством цифровой трансформации.

Партнер проекта – Фонд Восточная Европа.

Источник: Уряд online

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