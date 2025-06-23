Налог за продажу авто 2025: размер и когда платить

В 2025 году при продаже автомобиля владелец должен уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор (ВС). Продажа транспортного средства (ТС) считается получением дохода и подлежит налогообложению.

Как происходит продажа авто и какой налог необходимо уплатить в 2025 году — читайте на Фактах ICTV.

Какой налог необходимо платить за продажу авто в 2025 году

Размер налога зависит от вида транспортного средства, количества продаж в течение года, а также стоимости, указанной в договоре.

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Если человек решил продать легковой автомобиль впервые за год, в таком случае НДФЛ не уплачивается. То есть продажа одного автомобиля в пределах календарного года не облагается налогом.

Налог за продажу второго авто в течение года (НДФЛ) составляет 5%. Третья и каждая последующая продажа облагается налогом в размере 18% от дохода. Стоит отметить, что это касается только легковых автомобилей.

Для специализированного, грузового транспорта или сельскохозяйственной техники действуют другие налоговые ставки. За первую и вторую продажи в течение года ставка НДФЛ составляет 5% от дохода (нулевая ставка за первую продажу здесь не применяется). Ставка налога за третью и последующие продажи в течение года составляет 18% от дохода.

То есть ставка НДФЛ зависит от того, какое по счету авто вы продаете в течение календарного года и к какой категории оно относится.

Базой для исчисления налога на доходы физических лиц является сумма, указанная в договоре купли-продажи, однако она не может быть меньше среднерыночной стоимости объекта.

Также налог за продажу авто предусматривает уплату военного сбора. Он начисляется в размере 5%, независимо от вида транспортного средства или количества сделок. Это означает, что военный сбор необходимо уплатить даже тогда, когда налог на доходы физических лиц не начисляется.

Напоминаем, что для военнослужащих ставка военного сбора составляет 1,5%.

Как уплачивается взнос в государственное пенсионное страхование при продаже автомобиля

Обязательный взнос в государственное пенсионное страхование уплачивается в зависимости от стоимости автомобиля, кроме тех, которые имеют исключительно электродвигатели.

Сумма сбора определяется исходя из стоимости транспортного средства, согласно с условиями договора купли-продажи, таможенной справкой, актом оценки или другими официальными документами. Она не может быть ниже таможенной стоимости, указанной в декларации.

Размер сбора зависит от цены автомобиля и составляет:

3% — если цена автомобиля не превышает 165 прожиточных минимумов для трудоспособного лица на 1 января отчетного года;

4% — если стоимость больше 165, но не превышает 290 таких минимумов;

5% — если стоимость автомобиля превышает 290 прожиточных минимумов.

Стоит отметить, что налог за продажу автомобиля уплачивается при оформлении договора. Владелец должен самостоятельно подать декларацию о доходах.

Если налоги не были удержаны, то подавать декларацию необходимо до первого мая следующего года после продажи, а уплатить — до 1 августа следующего года.

Источник: Главный сервисный центр МВД

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