Податок за продаж авто 2025: розмір та коли сплачується

У 2025 році у разі продажу автомобіля власник має сплатити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір (ВЗ). Адже продаж транспортного засобу (ТЗ) вважається отриманням доходу й підлягає оподаткуванню.

Як відбувається продаж авто та який податок необхідно сплатити у 2025 році — читайте на Фактах ICTV.

Який необхідно сплатити податок за продаж авто у 2025 році

Розмір податку залежить від виду транспортного засобу, кількості продажів протягом року, а також вартості, зазначеної в договорі.

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Якщо людина вирішила продати легковий автомобіль вперше за рік, у такому випадку ПДФО не сплачується. Тобто продаж одного автомобіля в межах календарного року не оподатковується.

Податок за продаж другого авто протягом року (ПДФО) становить 5%. Третій і кожен наступний продаж оподатковується у розмірі 18% від доходу. Варто зазначити, що це стосується лише легкових автомобілів.

Для спеціалізованого, вантажного транспорту, або сільськогосподарської техніки діють інші податкові ставки. За перший та другий продажі за рік ставка ПДФО становить 5% від доходу (нульова ставки за перший продаж тут не застосовується). Ставка податку за третій та наступні продажі за рік становить 18% від доходу.

Тобто ставка ПДФО залежить від того, яке за рахунком авто ви продаєте протягом календарного року та до якої категорії він належить.

Базою для обчислення податку на доходи фізичних осіб є сума, вказана у договорі купівлі-продажу, однак вона не може бути меншою за середньоринкову вартість об’єкта.

Також податок за продаж авто передбачає сплату військового збору. Він нараховується у розмірі 5%, незалежно від виду транспортного засобу чи кількості угод. Це означає, що військовий збір необхідно сплатити навіть тоді, коли податок на доходи фізичних осіб не нараховується.

Нагадуємо, що для військовослужбовців ставка військового збору становить 1,5 %.

Як сплачується внесок до державного пенсійного страхування при продажі авто

Обов’язковий внесок до державного пенсійного страхування сплачується залежно від вартості авто, окрім тих, що мають виключно електродвигуни.

Сума збору визначається виходячи з вартості транспортного засобу, згідно з умовами договору купівлі-продажу, митною довідкою, актом оцінки або іншими офіційними документами, але не може бути нижчою за митну вартість, вказану в декларації.

Розмір збору залежить від ціни авто та становить:

3% — якщо ціна авто не перевищує 165 прожиткових мінімумів для працездатної особи на 1 січня звітного року;

4% — у випадку, коли вартість понад 165, але не перевищує 290 таких мінімумів;

5% — якщо вартість авто перевищує 290 прожиткових мінімумів.

Варто зазначити, що податок за продаж автомобіля сплачується під час оформлення договору. Власник має самостійно подати декларацію про доходи.

Якщо податки не були утримані тоді подавати декларацію необхідно до першого травня наступного року після продажу, а сплатити — до першого серпня наступного року.

Джерело: Головний сервісний центр МВС

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