Компенсация промышленных инвестиций через налоги: законопроекты уже в Раде

В Украине будет введена европейская система компенсации промышленных инвестиций через налоги. Это предусмотрено законопроектами № 13414 и № 13415, одним инициаторов которых выступил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Авторами законодательной инициативы в целом являются 55 нардепов от разных фракций и групп.

Система компенсации промышленных инвестиций через налоги

Кисилевский пояснил, что инвестиционные проекты, которые можно будет компенсировать через собственные налоги предприятия, должны быть реализованы в перерабатывающей промышленности.

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В частности, компенсации подлежат:

расходы на строительство инженерных сетей и сооружений, объектов смежной инфраструктуры;

расходы на приобретение зданий и сооружений или расходы на их строительство, модернизацию, техническое и/или технологическое переоснащение;

расходы на приобретение нового оборудования и комплектующих согласно УКТВЭД;

расходы на приобретение земельного участка.

Частичная компенсация расходов на реализацию инвестиционных проектов в перерабатывающей промышленности будет осуществляться через:

налог на прибыль;

импортный НДС на оборудование;

импортную пошлину на оборудование;

налог на имущество;

земельный налог.

Доля инвестиций, которую можно компенсировать через налоги, будет зависеть от объема инвестиционного проекта:

от €100 тыс. до €1 млн — 70%;

от €1 млн до €20 млн — 50%;

от €20 млн до €50 млн — 30% инвестиций.

Ключевым отличием этой инициативы от других будет то, что она будет работать для инвестиций существующих предприятий, а не только новых.

— Частичная компенсация инвестиций через налоги — это механизм, который давно и успешно работает в ЕС. Благодаря этому инструменту страны Евросоюза переманили к себе немало украинских промышленных предприятий, осуществлявших релокацию из зоны боевых действий. Пришло время внедрить этот стимул и в Украине. Эта инициатива — продолжение реализации политики Зроблено в Україні, направленной на то, чтобы в Украине было выгодно производить, инвестировать и экспортировать, — подчеркнул Кисилевский.

Государственная экономическая политика Зроблено в Україні была провозглашена президентом Владимиром Зеленским в феврале 2024 года. Она включает программы поддержки бизнеса с фокусом на перерабатывающую промышленность.

В частности, для содействия привлечению инвестиций реализуются программы доступных кредитов 5-7-9, грантов до 8 млн грн на переработку, развиваются индустриальные парки, оказывается поддержка проектам со значительными инвестициями (от €12 млн), введено страхование инвестиций от военно-политических рисков.

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