Компенсація промислових інвестицій через податки: законопроєкти вже у Раді
В Україні буде запроваджена європейська система компенсації промислових інвестицій через податки. Це передбачено законопроєктами № 13414 і № 13415, одним ініціаторів яких виступив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.
Авторами законодавчої ініціативи загалом є 55 нардепів від різних фракцій і груп.
Система компенсації промислових інвестицій через податки
Кисилевський пояснив, що інвестиційні проєкти, які можна буде компенсувати через власні податки підприємства, мають бути реалізовані у переробній промисловості.
Зокрема, компенсації підлягають:
- витрати на будівництво інженерних мереж та споруд, об’єктів суміжної інфраструктури;
- витрати на придбання будівель і споруд або витрати на їх будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення;
- витрати на придбання нового обладнання та комплектування згідно з УКТЗЕД;
- витрати на придбання земельної ділянки.
Часткова компенсація витрат на реалізацію інвестиційних проєктів у переробній промисловості здійснюватиметься через:
- податок на прибуток;
- імпортний ПДВ на обладнання;
- імпортне мито на обладнання;
- податок на майно;
- земельний податок.
Частка інвестицій, яку можна компенсувати через податки, залежатиме від обсягу інвестиційного проєкту:
- від €100 тис. до €1 млн – 70%;
- від €1 млн до €20 млн – 50%;
- від €20 млн до €50 млн – 30% інвестицій.
Ключовою відмінністю цієї ініціативи від інших буде те, що вона працюватиме для інвестицій наявних підприємств, а не тільки нових.
– Часткова компенсація інвестицій через податки – це механізм, який давно й успішно працює у ЄС. Завдяки цьому інструменту країни Євросоюзу переманили до себе чимало українських промислових підприємств, які здійснювали релокацію із зони бойових дій. Настав час впровадити цей стимул і в Україні. Ця ініціатива – продовження реалізації політики Зроблено в Україні, спрямованої на те, щоб в Україні було вигідно виробляти, інвестувати й експортувати, – наголосив Кисилевський.
Державна економічна політика Зроблено в Україні була проголошена президентом Володимиром Зеленським у лютому 2024 року. Вона передбачає програми підтримки бізнесу з фокусом на переробну промисловість.
Зокрема, для сприяння залученню інвестицій реалізуються програми доступних кредитів 5-7-9, грантів до 8 млн грн на переробку, розвиваються індустріальні парки, надається підтримка проєктам зі значними інвестиціями (від €12 млн), запроваджено страхування інвестицій від воєнно-політичних ризиків.