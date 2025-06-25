Компенсація промислових інвестицій через податки: законопроєкти вже у Раді

В Україні буде запроваджена європейська система компенсації промислових інвестицій через податки. Це передбачено законопроєктами № 13414 і № 13415, одним ініціаторів яких виступив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Авторами законодавчої ініціативи загалом є 55 нардепів від різних фракцій і груп.

Система компенсації промислових інвестицій через податки

Кисилевський пояснив, що інвестиційні проєкти, які можна буде компенсувати через власні податки підприємства, мають бути реалізовані у переробній промисловості.

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Зокрема, компенсації підлягають:

витрати на будівництво інженерних мереж та споруд, об’єктів суміжної інфраструктури;

витрати на придбання будівель і споруд або витрати на їх будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення;

витрати на придбання нового обладнання та комплектування згідно з УКТЗЕД;

витрати на придбання земельної ділянки.

Часткова компенсація витрат на реалізацію інвестиційних проєктів у переробній промисловості здійснюватиметься через:

податок на прибуток;

імпортний ПДВ на обладнання;

імпортне мито на обладнання;

податок на майно;

земельний податок.

Частка інвестицій, яку можна компенсувати через податки, залежатиме від обсягу інвестиційного проєкту:

від €100 тис. до €1 млн – 70%;

від €1 млн до €20 млн – 50%;

від €20 млн до €50 млн – 30% інвестицій.

Ключовою відмінністю цієї ініціативи від інших буде те, що вона працюватиме для інвестицій наявних підприємств, а не тільки нових.

– Часткова компенсація інвестицій через податки – це механізм, який давно й успішно працює у ЄС. Завдяки цьому інструменту країни Євросоюзу переманили до себе чимало українських промислових підприємств, які здійснювали релокацію із зони бойових дій. Настав час впровадити цей стимул і в Україні. Ця ініціатива – продовження реалізації політики Зроблено в Україні, спрямованої на те, щоб в Україні було вигідно виробляти, інвестувати й експортувати, – наголосив Кисилевський.

Державна економічна політика Зроблено в Україні була проголошена президентом Володимиром Зеленським у лютому 2024 року. Вона передбачає програми підтримки бізнесу з фокусом на переробну промисловість.

Зокрема, для сприяння залученню інвестицій реалізуються програми доступних кредитів 5-7-9, грантів до 8 млн грн на переробку, розвиваються індустріальні парки, надається підтримка проєктам зі значними інвестиціями (від €12 млн), запроваджено страхування інвестицій від воєнно-політичних ризиків.

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