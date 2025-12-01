Тариф на свет с 1 декабря 2025 года для украинцев фиксированый, однако будет зависеть от потребленных кВт·ч в месяц.

Тариф на электроэнергию с 1 декабря 2025 года

Единый фиксированный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей во время отопительного сезона составляет 4,32 грн/кВт∙ч.

В течение отопительного сезона, то есть до 30 апреля 2026, украинцы, которые пользуются электроотопительными установками, при потреблении до 2000 кВт/ч электроэнергии в месяц смогут платить за электричество по льготному тарифу в размере 2,64 грн/кВт.

За объемы свыше лимита человек должен платить 4,32 грн/кВт∙час.

Отметим, что с 1 июля 2025 года стандарт напряжения электросетей в Украине изменился с 220 на 230 вольт, однако тарифы пока не изменились.

К тому же, некоторые украинцы могут получить скидки от 25% до 100% на оплату электричества. Льготы предоставляются лицам с инвалидностью, УБД, пенсионерам в сельской местности и другим социально уязвимым группам.

Кроме того, можно сэкономить на платежках за электроэнергию, установив двухзонный счетчик. Так, тариф в определенное время суток, а именно с 23:00 до 07:00, будет ниже. Он составит 2,16 грн за кВт-ч.

Как платить меньше за свет с двухзонным счетчиком

Ранее Кабмин сообщал, как перейти на двухзонный учет электроэнергии.

Для того, чтобы установить двухзонный счетчик потребителю нужно написать заявление об его установке и отправить местному оператору системы электроэнергии.

К заявлению необходимо прикрепить:

паспорт;

идентификационный код;

документы на право собственности или пользование помещением;

договор о предоставлении услуг по распределению.

Если самостоятельно покупаете счетчик, важно убедиться, что прибор имеет сертификат качества и отвечает техническим нормам. К тому же, можно купить запрограммированный счетчик у оператора системы распределения электроэнергии.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что цены на электроэнергию для населения останутся без изменений этой зимой.

