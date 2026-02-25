Сейчас в наличном обращении находятся банкноты разных номиналов, однако постепенно появляются и обновленные образцы. На этот раз НБУ вводит в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен.

Что известно о новых банкнотах 200 гривен и когда они появятся в карманах украинцев, читайте в нашем материале.

Новые банкноты номиналом 200 гривен: что известно

С 25 февраля 2026 года новые 200 гривен уже в обращении. Они продолжают поступать в банки, инкассаторские компании и компании по обработке наличных для дальнейшего обеспечения обращения.

Сейчас смотрят

Особенностью новых банкнот 200 гривен является патриотический лозунг на обратной стороне в правом верхнем углу: СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА! Все остальные элементы дизайна и защиты остаются такими же, как на банкнотах 2019 года.

Гражданам не нужно обменивать старые деньги номиналом 200 гривен, ведь они остаются законным платежным средством и могут использоваться вместе с новыми модифицированными банкнотами во всех видах платежей и операций на территории Украины.

Напомним, что Национальный банк начал постепенно обновлять банкноты с 2024 года:

с августа 2024 года номиналы 500 и 1000 гривен,

с августа 2024 года 50 гривен,

с августа 2025 года 20 гривен.

Введение новых банкнот обеспечивает надежную защиту национальной валюты.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.