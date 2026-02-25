Наразі в готівковому обігу перебувають банкноти різних номіналів, проте поступово з’являються і оновлені зразки. Цього разу НБУ вводить у обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень.

Що відомо про нові банкноти 200 гривень та коли вони з’являться у кишенях українців, читайте в нашому матеріалі.

Нові банкноти номіналом 200 гривень: що відомо

З 25 лютого 2026 року нові 200 гривень вже в обігу. Вони продовжують надходити у банки, інкасаторські компанії та компанії з оброблення готівки для подальшого забезпечення обігу.

Особливістю нових банкнот 200 гривень є патріотичне гасло на зворотному боці у правому верхньому куті: СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!. Усі інші елементи дизайну та захисту залишаються такими ж, як на банкнотах 2019 року.

Громадянам не потрібно обмінювати старі гроші номіналом 200 гривень, адже вони залишаються законним платіжним засобом і можуть використовуватися разом із новими модифікованими банкнотами у всіх видах платежів та операцій на території України.

Нагадаємо, що Національний банк почав поступово оновлювати банкноти з 2024 року:

з серпня 2024 року номінали 500 та 1000 гривень,

з серпня 2024 року 50 гривень,

з серпня 2025 року 20 гривень.



Введення нових банкнот забезпечує надійний захист національної валюти.

