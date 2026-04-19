В ходе теракта в Киеве 18 апреля погиб музыкант Игорь Савченко. Он был участником группы Друге Сонце.

Музыкант Игорь Савченко погиб

О том, что Игорь Савченко оказался жертвой террориста в Киеве 18 апреля, сообщила его подруга Марина Оголенко. Печальным известием она поделилась в Facebook.

– Вчера (18 апреля, – Ред.) во время теракта погиб Игорь Савченко. Мой друг, верный собрат, музыкант нашей группы Друге Сонце. Я пока не могу в это поверить. Что уже тебя, Игорь, не услышу, что позвоню, а там тишина. Мы дружили и играли с 2010 года. Многое прошли и пережили… И как теперь без тебя? Игорь, ты был настоящим другом, настоящим рокером, ты никогда не сдавался, ты всегда был рядом, когда весь мир был против. Ты был опорой для всех. Молодой душой, невероятный. Ты так любил эту жизнь. Свою семью, – написала коллега музыканта.

Известно, что у Савченко осталась жена Татьяна и дочь Анна.

Напомним, в субботу, 18 апреля, вооруженный мужчина открыл стрельбу по прохожим в Киеве. Позже он взял заложников в супермаркете.

В результате теракта есть погибшие и раненые. Стрелец лишил жизни шести человек. В больницах остаются восемь человек, один из которых — в крайне тяжелом состоянии.

Фото: Марина Оголенко

