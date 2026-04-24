В пятницу, 24 апреля, отмечаются Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира, Международный день солидарности молодежи, Всемирный день женского здоровья, Всемирная неделя иммунизации, Всемирный день защиты лабораторных животных и День водопроводчика.

Православная церковь сегодня чтит память святого мученика Саввы Стратилата.

Какой сегодня церковный праздник — 24 апреля 2026 года

24 апреля верующие вспоминают мученика Савву Стратилата, который жил в III веке и был воеводой, служившим во времена правления императора Аврелиана.

Сейчас смотрят

С юности Савва был христианином и преданно следовал заповедям Христа. Он помогал бедным, посещал в темницах заключенных верующих, исцелял от болезней, прогонял бесов.

Когда император узнал, что Савва — христианин, то потребовал от него отречься от Христа. Мученик сбросил с себя воинский пояс и сказал, что никогда не отречется от своей веры. После различных пыток, которые святой Савва мужественно перенес, в 272 году его утопили в реке Тибр.

Кто празднует день ангела 24 апреля 2026 года

Именины сегодня отмечают обладатели таких имен: Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Алексей, Сергей и Елизавета.

Что нельзя делать 24 апреля 2026 года

24 апреля запрещено ссориться, сквернословить, проявлять агрессию и жестокость. По поверьям, все сказанное в этот день имеет большую силу — как доброе, так и злое.

Не стоит брать и давать деньги в долг — сегодня лучше избегать любых финансовых сделок. Запрещено пускать незваных гостей в дом, иначе они принесут беду.

Если 24 апреля пошел дождь, то не рекомендуется ничего сеять на огороде, потому что летом будет много сорняков.

Что можно делать сегодня

В этот день наши предки сеяли овес, если погода этому способствовала. Было принято готовить блюда из овса. Ими угощали близких, а также раздавали нуждающимся, чтобы в доме был достаток.

Народные приметы на 24 апреля 2026 года

Ночью на небе нет звезд — ждите дождя.

Появились крылатые муравьи — к жаре.

Вечером много комаров — к хорошему урожаю зерновых.

Солнце весь день прячется за облаками — в мае будут грозы.

Слышен гром — год будет урожайным.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.