Какой праздник 24 апреля и кого запрещено пускать в дом
В пятницу, 24 апреля, отмечаются Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира, Международный день солидарности молодежи, Всемирный день женского здоровья, Всемирная неделя иммунизации, Всемирный день защиты лабораторных животных и День водопроводчика.
Православная церковь сегодня чтит память святого мученика Саввы Стратилата.
Какой сегодня церковный праздник — 24 апреля 2026 года
24 апреля верующие вспоминают мученика Савву Стратилата, который жил в III веке и был воеводой, служившим во времена правления императора Аврелиана.
С юности Савва был христианином и преданно следовал заповедям Христа. Он помогал бедным, посещал в темницах заключенных верующих, исцелял от болезней, прогонял бесов.
Когда император узнал, что Савва — христианин, то потребовал от него отречься от Христа. Мученик сбросил с себя воинский пояс и сказал, что никогда не отречется от своей веры. После различных пыток, которые святой Савва мужественно перенес, в 272 году его утопили в реке Тибр.
Кто празднует день ангела 24 апреля 2026 года
Именины сегодня отмечают обладатели таких имен: Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Алексей, Сергей и Елизавета.
Что нельзя делать 24 апреля 2026 года
24 апреля запрещено ссориться, сквернословить, проявлять агрессию и жестокость. По поверьям, все сказанное в этот день имеет большую силу — как доброе, так и злое.
Не стоит брать и давать деньги в долг — сегодня лучше избегать любых финансовых сделок. Запрещено пускать незваных гостей в дом, иначе они принесут беду.
Если 24 апреля пошел дождь, то не рекомендуется ничего сеять на огороде, потому что летом будет много сорняков.
Что можно делать сегодня
В этот день наши предки сеяли овес, если погода этому способствовала. Было принято готовить блюда из овса. Ими угощали близких, а также раздавали нуждающимся, чтобы в доме был достаток.
Народные приметы на 24 апреля 2026 года
- Ночью на небе нет звезд — ждите дождя.
- Появились крылатые муравьи — к жаре.
- Вечером много комаров — к хорошему урожаю зерновых.
- Солнце весь день прячется за облаками — в мае будут грозы.
- Слышен гром — год будет урожайным.