Теракт в Киеве 18 апреля, в результате которого есть шестеро погибших и 14 раненых, начался со ссоры стрелка с соседом. Нападающий выстрелил в него из травматического пистолета.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский во время пресс-брифинга с журналистами.

Теракт в Киеве: как начался и что происходило

По словам главы Нацполиции, после ссоры с соседом стрелок вернулся в квартиру, поджег ее и взял другое огнестрельное оружие.

Как заявил Выговский, правоохранители направлялись на место по вызову на бытовую ссору. Однако по дороге они узнали, что там бегает человек, стреляющий по случайным прохожим.

Прибыв по вызову под звуки выстрелов, патрульные бросились к подъезду, где обнаружили женщину, мужчину и раненого ребенка, сказал глава Нацполиции. По его словам, увидев ранение головы у ребенка, полицейская побежала к автомобилю за аптечкой.

Выговский рассказал, что в этот момент начались выстрелы, а полицейские бросились обратно в автомобиль.

Он утверждает, что такая реакция была ошибочной: правоохранитель был обязан совершить предупредительный выстрел вверх оружием, а затем применить его в случае настоящей угрозы.

Глава Нацполиции отметил, что мужчина работает в полиции с 2024 года, а его коллега более опытная – с 2015 года.

Выговский отметил, что с момента стрельбы в Киеве возле дома до входа в супермаркет прошло около 10 минут.

