Государственная программа Национальный кэшбэк призвана поощрять украинцев покупать товары отечественного производства. В то же время она дает возможность направить часть полученных средств на поддержку украинских военных.

Суть программы проста: при покупке товаров украинского производства покупатель получает кэшбэк. Накопленные средства можно не только использовать для собственных нужд, но и перечислить на благотворительность. В банковских приложениях доступен список благотворительных организаций, куда можно направить эти деньги.

Как пожертвовать Национальный кэшбэк, читайте в нашем материале.

Национальный кэшбэк: как пожертвовать на армию

Чтобы получать кэшбэк и переводить его на благотворительные нужды, нужно выполнить несколько простых шагов.

Как перечислить Национальный кэшбэк на армию:

оформить специальную карту Национального кэшбэка в одном из украинских банков, участвующих в программе;

покупать товары украинского производства, ведь за такие покупки на специальный счет начисляется кэшбэк;

выбрать благотворительную организацию в списке доступных вариантов в банковском приложении и перевести накопленные средства.

Таким образом, обычные ежедневные покупки могут стать еще и способом помочь украинской армии. Каждый участник программы имеет возможность направить полученный кэшбэк на важные нужды военных.

Национальный кэшбэк: как сделать пожертвование через ПриватБанк

Средства, полученные в рамках программы Национальный кэшбэк, можно легко перечислить на поддержку украинских военных через банковские приложения.

Например, клиенты ПриватБанка могут сделать пожертвование непосредственно в мобильном приложении. Для этого нужно зайти в раздел Сервисы, перейти в Платежи и выбрать пункт Помощь армии. Далее необходимо выбрать благотворительную организацию из списка и указать сумму, которую хотите перечислить.

Кому можно сделать пожертвование через ПриватБанк

Через приложение банка можно поддержать различные организации и подразделения:

поддержка Вооруженных сил Украины (НБУ)

благотворительный фонд Сергея Притулы

Национальная гвардия Украины

БО БФ Фонд поддержки внешней разведки Украины

МБФ Стальные Крылья

БО БФ ИТ Войска

Как перевести средства Национального кэшбэка на армию через monobank

Сделать благотворительный взнос через monobank также очень просто:

открыть карту Национальный кэшбэк в приложении;

перейти в раздел Потратить средства;

выбрать категорию Благотворительность;

выбрать нужный сбор из списка или найти конкретную организацию через поиск.

После этого остается только указать сумму и подтвердить перевод. Так даже часть полученного кэшбэка может стать реальной поддержкой для украинских военных.

