Национальный кэшбэк: как поддержать украинскую армию за несколько кликов
Государственная программа Национальный кэшбэк призвана поощрять украинцев покупать товары отечественного производства. В то же время она дает возможность направить часть полученных средств на поддержку украинских военных.
Суть программы проста: при покупке товаров украинского производства покупатель получает кэшбэк. Накопленные средства можно не только использовать для собственных нужд, но и перечислить на благотворительность. В банковских приложениях доступен список благотворительных организаций, куда можно направить эти деньги.
Как пожертвовать Национальный кэшбэк, читайте в нашем материале.
Национальный кэшбэк: как пожертвовать на армию
Чтобы получать кэшбэк и переводить его на благотворительные нужды, нужно выполнить несколько простых шагов.
Как перечислить Национальный кэшбэк на армию:
- оформить специальную карту Национального кэшбэка в одном из украинских банков, участвующих в программе;
- покупать товары украинского производства, ведь за такие покупки на специальный счет начисляется кэшбэк;
- выбрать благотворительную организацию в списке доступных вариантов в банковском приложении и перевести накопленные средства.
Таким образом, обычные ежедневные покупки могут стать еще и способом помочь украинской армии. Каждый участник программы имеет возможность направить полученный кэшбэк на важные нужды военных.
Национальный кэшбэк: как сделать пожертвование через ПриватБанк
Средства, полученные в рамках программы Национальный кэшбэк, можно легко перечислить на поддержку украинских военных через банковские приложения.
Например, клиенты ПриватБанка могут сделать пожертвование непосредственно в мобильном приложении. Для этого нужно зайти в раздел Сервисы, перейти в Платежи и выбрать пункт Помощь армии. Далее необходимо выбрать благотворительную организацию из списка и указать сумму, которую хотите перечислить.
Кому можно сделать пожертвование через ПриватБанк
Через приложение банка можно поддержать различные организации и подразделения:
- поддержка Вооруженных сил Украины (НБУ)
- благотворительный фонд Сергея Притулы
- Национальная гвардия Украины
- БО БФ Фонд поддержки внешней разведки Украины
- МБФ Стальные Крылья
- БО БФ ИТ Войска
Как перевести средства Национального кэшбэка на армию через monobank
Сделать благотворительный взнос через monobank также очень просто:
- открыть карту Национальный кэшбэк в приложении;
- перейти в раздел Потратить средства;
- выбрать категорию Благотворительность;
- выбрать нужный сбор из списка или найти конкретную организацию через поиск.
После этого остается только указать сумму и подтвердить перевод. Так даже часть полученного кэшбэка может стать реальной поддержкой для украинских военных.