Государственная программа Национальный кэшбэк призвана поощрять украинцев покупать товары отечественного производства. В то же время она дает возможность направить часть полученных средств на поддержку украинских военных.

Суть программы проста: при покупке товаров украинского производства покупатель получает кэшбэк. Накопленные средства можно не только использовать для собственных нужд, но и перечислить на благотворительность. В банковских приложениях доступен список благотворительных организаций, куда можно направить эти деньги.

Как пожертвовать Национальный кэшбэк, читайте в нашем материале.

Национальный кэшбэк: как пожертвовать на армию

Чтобы получать кэшбэк и переводить его на благотворительные нужды, нужно выполнить несколько простых шагов.

Как перечислить Национальный кэшбэк на армию:

  • оформить специальную карту Национального кэшбэка в одном из украинских банков, участвующих в программе;
  • покупать товары украинского производства, ведь за такие покупки на специальный счет начисляется кэшбэк;
  • выбрать благотворительную организацию в списке доступных вариантов в банковском приложении и перевести накопленные средства.

Таким образом, обычные ежедневные покупки могут стать еще и способом помочь украинской армии. Каждый участник программы имеет возможность направить полученный кэшбэк на важные нужды военных.

Национальный кэшбэк: как сделать пожертвование через ПриватБанк

Средства, полученные в рамках программы Национальный кэшбэк, можно легко перечислить на поддержку украинских военных через банковские приложения.

Например, клиенты ПриватБанка могут сделать пожертвование непосредственно в мобильном приложении. Для этого нужно зайти в раздел Сервисы, перейти в Платежи и выбрать пункт Помощь армии. Далее необходимо выбрать благотворительную организацию из списка и указать сумму, которую хотите перечислить.

Кому можно сделать пожертвование через ПриватБанк

Через приложение банка можно поддержать различные организации и подразделения:

  • поддержка Вооруженных сил Украины (НБУ)
  • благотворительный фонд Сергея Притулы
  • Национальная гвардия Украины
  • БО БФ Фонд поддержки внешней разведки Украины
  • МБФ Стальные Крылья
  • БО БФ ИТ Войска
Скриншот: Приват24
Скриншот Приват24
Скриншот Приват24
Как перевести средства Национального кэшбэка на армию через monobank

Сделать благотворительный взнос через monobank также очень просто:

  • открыть карту Национальный кэшбэк в приложении;
  • перейти в раздел Потратить средства;
  • выбрать категорию Благотворительность;
  • выбрать нужный сбор из списка или найти конкретную организацию через поиск.

После этого остается только указать сумму и подтвердить перевод. Так даже часть полученного кэшбэка может стать реальной поддержкой для украинских военных.

