Державна програма Національний кешбек покликана заохотити українців купувати товари вітчизняного виробництва. Водночас вона дає можливість спрямувати частину отриманих коштів на підтримку українських військових.

Суть програми проста, адже під час купівлі товарів українського виробництва покупець отримує кешбек. Накопичені кошти можна не лише використати для власних потреб, а й переказати на благодійність. У банківських застосунках доступний список благодійних організацій, куди можна спрямувати ці гроші.

Як задонатити Національний кешбек, читайте в нашому матеріалі.

Національний кешбек: як задонатити на армію

Щоб отримувати кешбек і переказувати його на благодійні потреби, потрібно виконати кілька простих кроків.

Як перерахувати Національний кешбек на армію:

оформити спеціальну картку Національного кешбеку в одному з українських банків, які беруть участь у програмі;

купувати товари українського виробництва, адже за такі покупки на спеціальний рахунок нараховується кешбек;

обрати благодійну організацію у переліку доступних варіантів у банківському застосунку та переказати накопичені кошти.

Таким чином, звичайні щоденні покупки можуть стати ще й способом допомогти українській армії. Кожен учасник програми має можливість спрямувати отриманий кешбек на важливі потреби військових.

Національний кешбек: як задонатити через ПриватБанк

Кошти, отримані в межах програми Національний кешбек, можна легко переказати на підтримку українських військових через банківські застосунки.

Наприклад, клієнти ПриватБанку можуть зробити донат безпосередньо у мобільному додатку. Для цього потрібно зайти в розділ Сервіси, перейти до Платежів та обрати пункт Допомога армії. Далі необхідно вибрати благодійну організацію зі списку та вказати суму, яку хочете переказати.

Кому можна задонатити через ПриватБанк

Через застосунок банку можна підтримати різні організації та підрозділи:

підтримка Збройних сил України (НБУ)

благодійний фонд Сергія Притули

Національна гвардія України

БО БФ Фонд підтримки зовнішньої розвідки України

МБФ Сталеві Крила

БО БФ ІТ Війська

Як перевести кошти Національного кешбеку на армію через monobank

Зробити благодійний внесок через monobank також дуже просто:

відкрити картку Національний кешбек у застосунку; перейти до розділу Витратити кошти; обрати категорію Благодійність; вибрати потрібний збір зі списку або знайти конкретну організацію через пошук.



Після цього залишається лише вказати суму та підтвердити переказ. Так навіть частина отриманого кешбеку може стати реальною підтримкою для українських військових.

