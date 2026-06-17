Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на 2027-2029 годы: что она предусматривает
- Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы, которая предусматривает постепенное повышение социальных стандартов.
- По словам Юлии Свириденко, минимальная зарплата в 2027 году будет расти быстрее инфляции, а прожиточный минимум в течение трех лет будут повышать на уровень инфляции плюс 2 процентных пункта.
- Правительство прогнозирует ускорение роста реального ВВП до 4,5% в 2027 году, 5,3% в 2028 году и 6,7% в 2029 году, а также рост средней зарплаты до 44 083 грн.
Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на 2027-2029 годы, которая, в частности, предусматривает взвешенное повышение социальных стандартов, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Правительство одобрило Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы
Как проинформировала глава правительства в Telegram, минимальная заработная плата в 2027 году будет повышаться опережающими темпами по сравнению с уровнем инфляции.
По ее словам, прожиточный минимум будет расти на уровень инфляции плюс 2 процентных пункта на протяжении всех трех лет (2027-2029).
— Продолжится поддержка ветеранов и лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии, а также будут создаваться условия для возвращения вынужденных мигрантов и восстановления человеческого капитала, — рассказала Свириденко.
Премьер-министр Украины отметила, что бюджетная декларация согласована с международными партнерами и обязательствами Украины по программам внешней финансовой поддержки.
Она разработана на основе базового сценария, предусматривающего улучшение ситуации безопасности с 2027 года. В то же время, предусмотрен сценарий устойчивости на случай более длительной активной фазы боевых действий.
В то же время, по словам Свириденко, ускорение роста реального ВВП ожидается на уровне 4,5% в 2027 году, 5,3% в 2028 году и 6,7% в 2029 году.
Средняя заработная плата, по прогнозу, вырастет с 35 010 грн до 44 083 грн, а инфляция замедлится с 8,9% до 5,1%.
Это взвешенная и последовательная бюджетная политика правительства, которая закладывает фундамент макроэкономической стабильности и устойчивого восстановления экономики, подчеркнула Свириденко.