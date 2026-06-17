Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на 2027-2029 годы, которая, в частности, предусматривает взвешенное повышение социальных стандартов, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Правительство одобрило Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы

Как проинформировала глава правительства в Telegram, минимальная заработная плата в 2027 году будет повышаться опережающими темпами по сравнению с уровнем инфляции.

По ее словам, прожиточный минимум будет расти на уровень инфляции плюс 2 процентных пункта на протяжении всех трех лет (2027-2029).

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— Продолжится поддержка ветеранов и лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии, а также будут создаваться условия для возвращения вынужденных мигрантов и восстановления человеческого капитала, — рассказала Свириденко.

Премьер-министр Украины отметила, что бюджетная декларация согласована с международными партнерами и обязательствами Украины по программам внешней финансовой поддержки.

Она разработана на основе базового сценария, предусматривающего улучшение ситуации безопасности с 2027 года. В то же время, предусмотрен сценарий устойчивости на случай более длительной активной фазы боевых действий.

В то же время, по словам Свириденко, ускорение роста реального ВВП ожидается на уровне 4,5% в 2027 году, 5,3% в 2028 году и 6,7% в 2029 году.

Средняя заработная плата, по прогнозу, вырастет с 35 010 грн до 44 083 грн, а инфляция замедлится с 8,9% до 5,1%.

Это взвешенная и последовательная бюджетная политика правительства, которая закладывает фундамент макроэкономической стабильности и устойчивого восстановления экономики, подчеркнула Свириденко.

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