Законопроект об изменениях в бюджет-2026 заблокирован: Рада соберется на заседание
- Рада 18 июня рассмотрит отмену семи постановлений, блокирующих закон об оборонном финансировании.
- Речь идет о рекордных 1,56 трлн грн. расходов на сектор безопасности и обороны.
В четверг, 18 июня, Верховная Рада соберется на заседание, чтобы разблокировать законопроект № 15224 об изменениях в госбюджет на 2026 год с целью финансирования армии.
Об этом на своем канале в Telegram написал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.
Рекордное финансирование армии: что известно
– Верховная Рада соберется на заседание в четверг, 18 июня, чтобы разблокировать законопроект о финансировании армии, который заблокировала фракция Европейская солидарность. Заседание состоится по просьбе министра обороны Украины Михаила Федорова, – сообщил Арахамия.
Он опубликовал обращение министра Федорова к председателю ВР Руслану Стефанчуку.
В документе, в частности, говорится, что народные депутаты зарегистрировали семь проектов постановлений об отмене результатов голосования:
- №15224-П;
- №15224-П1;
- №15224-П2;
- №15224-П3;
- №15224-П4;
- №15224-П5;
- №15224-П6.
Напомним, в мае Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №15224 об изменениях в государственный бюджет, предполагающих существенное увеличение финансирования сектора безопасности и обороны за счет масштабной поддержки Европейского Союза.
10 июня ВР приняла в целом поправки к государственному бюджету на 2026 год. Они были направлены, прежде всего, на увеличение расходов на сектор безопасности и обороны.
За этот закон проголосовали 242 народных депутата. Изменения предусматривают, что доходы госбюджета на 2026 год вырастут на 2 трлн 291 млрд грн (с учетом проекта изменений доходы составят почти 5 трлн 196 млрд грн) благодаря трем источникам:
- финансовой поддержке ЕС (механизм усиленного сотрудничества) — 2 трлн 221 млрд грн;
- дополнительным поступлениям в рамках выполнения Плана Украины (реализация инициативы ЕС Ukraine Facility) — 47,7 млрд грн;
- увеличению поступлений от НДФЛ за счет увеличения объема денежного обеспечения военных — 22,6 млрд гривен.
8 июня стало известно, что Украина получила седьмой транш финансирования от ЕС в рамках программы Ukraine Facility.
Общий объем транша составляет €2,8 млрд, в госбюджет фактически поступило €2,6 млрд.