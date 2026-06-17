В четверг, 18 июня, Верховная Рада соберется на заседание, чтобы разблокировать законопроект № 15224 об изменениях в госбюджет на 2026 год с целью финансирования армии.

Об этом на своем канале в Telegram написал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Рекордное финансирование армии: что известно

– Верховная Рада соберется на заседание в четверг, 18 июня, чтобы разблокировать законопроект о финансировании армии, который заблокировала фракция Европейская солидарность. Заседание состоится по просьбе министра обороны Украины Михаила Федорова, – сообщил Арахамия.

Он опубликовал обращение министра Федорова к председателю ВР Руслану Стефанчуку.

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В документе, в частности, говорится, что народные депутаты зарегистрировали семь проектов постановлений об отмене результатов голосования:

№15224-П;

№15224-П1;

№15224-П2;

№15224-П3;

№15224-П4;

№15224-П5;

№15224-П6.

Напомним, в мае Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №15224 об изменениях в государственный бюджет, предполагающих существенное увеличение финансирования сектора безопасности и обороны за счет масштабной поддержки Европейского Союза.

10 июня ВР приняла в целом поправки к государственному бюджету на 2026 год. Они были направлены, прежде всего, на увеличение расходов на сектор безопасности и обороны.

За этот закон проголосовали 242 народных депутата. Изменения предусматривают, что доходы госбюджета на 2026 год вырастут на 2 трлн 291 млрд грн (с учетом проекта изменений доходы составят почти 5 трлн 196 млрд грн) благодаря трем источникам:

финансовой поддержке ЕС (механизм усиленного сотрудничества) — 2 трлн 221 млрд грн;

дополнительным поступлениям в рамках выполнения Плана Украины (реализация инициативы ЕС Ukraine Facility) — 47,7 млрд грн;

увеличению поступлений от НДФЛ за счет увеличения объема денежного обеспечения военных — 22,6 млрд гривен.

8 июня стало известно, что Украина получила седьмой транш финансирования от ЕС в рамках программы Ukraine Facility.

Общий объем транша составляет €2,8 млрд, в госбюджет фактически поступило €2,6 млрд.

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