Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки: що вона передбачає
- Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки, яка передбачає поступове підвищення соціальних стандартів.
- За словами Юлії Свириденко, мінімальна зарплата у 2027 році зростатиме швидше за інфляцію, а прожитковий мінімум упродовж трьох років підвищуватиметься на рівень інфляції плюс 2 відсоткові пункти.
- Уряд прогнозує прискорення зростання реального ВВП до 4,5% у 2027 році, 5,3% у 2028 році та 6,7% у 2029 році, а також зростання середньої зарплати до 44 083 грн.
Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки, яка зокрема передбачає виважене підвищення соціальних стандартів, повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.
Уряд схвалив Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки
Як проінформувала очільниця Уряду у Telegram, мінімальна заробітна плата у 2027 році підвищуватиметься випереджальними темпами порівняно з рівнем інфляції.
За її словами, прожитковий мінімум зростатиме на рівень інфляції плюс 2 відсоткові пункти впродовж усіх трьох років (2027–2029).
– Продовжуватиметься підтримка ветеранів та осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії, а також створюватимуться умови для повернення вимушених мігрантів і відновлення людського капіталу, – розповіла Свириденко.
Премʼєр-міністр України зазначила, що бюджетна декларація узгоджена з міжнародними партнерами та зобов’язаннями України за програмами зовнішньої фінансової підтримки.
Вона розроблена на основі базового сценарію, який передбачає покращення безпекової ситуації з 2027 року. Водночас передбачено сценарій стійкості на випадок тривалішої активної фази бойових дій.
Водночас, за словами Свириденко, прискорення зростання реального ВВП очікується на рівні 4,5% у 2027 році, 5,3% у 2028 році та 6,7% у 2029 році.
Середня заробітна плата, за прогнозом, зросте з 35 010 грн до 44 083 грн, а інфляція сповільниться з 8,9% до 5,1%.
Це виважена та послідовна бюджетна політика Уряду, яка закладає фундамент макроекономічної стабільності й сталого відновлення економіки, наголосила Свириденко.