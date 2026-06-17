Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки, яка зокрема передбачає виважене підвищення соціальних стандартів, повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

Уряд схвалив Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки

Як проінформувала очільниця Уряду у Telegram, мінімальна заробітна плата у 2027 році підвищуватиметься випереджальними темпами порівняно з рівнем інфляції.

За її словами, прожитковий мінімум зростатиме на рівень інфляції плюс 2 відсоткові пункти впродовж усіх трьох років (2027–2029).

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– Продовжуватиметься підтримка ветеранів та осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії, а також створюватимуться умови для повернення вимушених мігрантів і відновлення людського капіталу, – розповіла Свириденко.

Премʼєр-міністр України зазначила, що бюджетна декларація узгоджена з міжнародними партнерами та зобов’язаннями України за програмами зовнішньої фінансової підтримки.

Вона розроблена на основі базового сценарію, який передбачає покращення безпекової ситуації з 2027 року. Водночас передбачено сценарій стійкості на випадок тривалішої активної фази бойових дій.

Водночас, за словами Свириденко, прискорення зростання реального ВВП очікується на рівні 4,5% у 2027 році, 5,3% у 2028 році та 6,7% у 2029 році.

Середня заробітна плата, за прогнозом, зросте з 35 010 грн до 44 083 грн, а інфляція сповільниться з 8,9% до 5,1%.

Це виважена та послідовна бюджетна політика Уряду, яка закладає фундамент макроекономічної стабільності й сталого відновлення економіки, наголосила Свириденко.

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