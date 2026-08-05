Правительство срочно проведет встречи с представителями бизнеса и подготовит решения для бесперебойной работы логистических компаний и торговых предприятий после ночной массированной атаки РФ на Киев и Киевскую область.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Какие решения готовит правительство для поддержки бизнеса

По словам Сергея Корецкого, в результате атаки повреждены жилые дома, магазины, складские помещения и другая гражданская инфраструктура.

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– Россия усиливает и распространяет свой террор на бизнес, который обслуживает миллионы людей. Под ударом оказались украинские предприятия, производства, торговые и логистические комплексы. Никакой военной цели в этих атаках нет – это терроризм! – подчеркнул премьер-министр.

В ответ на новые российские атаки правительство в ближайшее время проведет встречи с представителями бизнеса.

По словам Корецкого, в ходе консультаций правительство разработает решения, необходимые для бесперебойной работы логистических компаний и торговых предприятий даже в условиях постоянных российских обстрелов.

Премьер сообщил, что Министерство экономики уже получило поручение подготовить соответствующие правительственные решения.

Напомним, взрывы в Киевской области прогремели после предупреждения Воздушных сил ВСУ об угрозе баллистических ракет и ударных БПЛА. Вражеская атака унесла жизни 14 человек.

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