Вибухи в Київській області пролунали після попередження Повітряних сил ЗСУ про загрозу балістичних ракет і ударних БпЛА. Ворожа атака забрала життя 14 людей.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко та представники ДСНС України.

Вибухи в Київській області: що відомо

За інформацією ДСНС, рятувальники продовжують працювати на чотирьох локаціях у Броварському районі, двох — у Бучанському та одній — у Фастівському.

Зараз дивляться

У Броварському районі внаслідок російських ударів виникли масштабні пожежі складських будівель у Броварах, селищі Велика Димерка, а також у селах Квітневе та Перемога.

У Фастівському районі на території одного з підприємств рятувальники ліквідували займання транспортних засобів.

У Бучанському районі триває ліквідація пожежі складської будівлі в селі Чайки. Водночас у Софіївській Борщагівці рятувальники вже ліквідували пожежу на території логістичного підприємства.

За оновленими даними, внаслідок нічної російської атаки на Київську область загинули 14 людей, ще 27 дістали поранення. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Повітряна тривога в області триває. Підрозділи ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки російського обстрілу в умовах підвищеної небезпеки, адже зберігається ризик повторних ворожих ударів.

Зміни у русі поїздів на Київщині після нічної атаки

Через наслідки нічної російської атаки на Київську область 5 серпня Укрзалізниця запровадила тимчасові зміни у русі приміських поїздів на Київщині.

За інформацією перевізника, після удару по логістичній інфраструктурі у Броварському районі тривають роботи оперативних служб та відновлення пошкоджених об’єктів. Також повідомляється, що на території залізничної платформи біля атакованих логістичних центрів виявили загиблих.

Під час масованої комбінованої атаки рух поїздів і роботу станцій тимчасово призупиняли. Персонал станцій та пасажирів евакуювали до укриттів.

Наразі низка приміських поїздів до та з Києва курсує із затримками від однієї до 2,5 години. Зокрема, зміни торкнулися поїздів:

№6903 Ніжин — Київ-Пасажирський;

№893 Конотоп — Київ;

№6911 Ніжин — Київ-Пасажирський;

№6902 Київ-Волинський — Ніжин;

№6906 Київ — Ніжин.

Крім того, окремі поїзди сполученням Ніжин — Київ тимчасово прямують маршрутом через Бровари або виведені з графіка.

Тимчасові зміни також діють на Коростенському напрямку. Рейс №6610 Коростень — Борщагівка цього дня не курсуватиме, а поїзд №6604 Тетерів — Святошин вирушив із затримкою понад годину.

В Укрзалізниці закликали пасажирів стежити за оголошеннями на вокзалах і станціях та перепросили за тимчасові незручності.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 624-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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