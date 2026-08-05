Уряд терміново проведе зустрічі з представниками бізнесу та підготує рішення для безперебійної роботи логістичних компаній і торговельних підприємств після нічної масованої атаки РФ на Київ і Київську область.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Які рішення готує уряд для підтримки бізнесу

За словами Сергія Корецького, внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, магазини, складські приміщення та іншу цивільну інфраструктуру.

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– Росія збільшує та поширює свій терор на бізнес, який обслуговує мільйони людей. Під ударом опинилися українські підприємства, виробництва, торговельні та логістичні комплекси. Жодної військової мети в цих атаках немає – це тероризм! – наголосив прем’єр-міністр.

У відповідь на нові російські атаки уряд найближчим часом проведе зустрічі з представниками бізнесу.

За словами Корецького, під час консультацій уряд опрацює рішення, необхідні для безперервної роботи логістичних компаній і торговельних підприємств навіть в умовах постійних російських обстрілів.

Прем’єр повідомив, що Міністерство економіки вже отримало доручення підготувати відповідні урядові рішення.

Нагадаємо, вибухи в Київській області пролунали після попередження Повітряних сил ЗСУ про загрозу балістичних ракет і ударних БпЛА. Ворожа атака забрала життя 14 людей.

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