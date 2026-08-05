Вночі росіяни атакували територію України чотирма протикорабельними ракетами Циркон/Онікс, 24 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 та 115 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу Пародія.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Нічна атака на Україну 5 серпня

Зокрема, протикорабельні ракети Циркон/Онікс окупанти запустили з Курської та Ростовської областей. Балістичні Іскандери — з території Брянської та Курської областей. А ударні дрони — з Курська, Міллерова, Орла та окупованих Донецька й Гвардійського.

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Основний напрямок удару припав на Київщину.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 сили протиповітряної оборони збили та придушили 98 ворожих БпЛА на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 17 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих на шести локаціях.

Військові попереджають, що у повітряному просторі фіксуються ще декілька ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 624-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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