Жодної із 28 ракет не збито: що відомо про масовану нічну атаку на Україну 5 серпня
- РФ атакувала Україну 28 ракетами та 115 безпілотниками.
- ППО не збила жодної ракети під час нічної атаки.
- Основний напрямок російського удару — Київська область.
Вночі росіяни атакували територію України чотирма протикорабельними ракетами Циркон/Онікс, 24 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 та 115 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу Пародія.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Нічна атака на Україну 5 серпня
Зокрема, протикорабельні ракети Циркон/Онікс окупанти запустили з Курської та Ростовської областей. Балістичні Іскандери — з території Брянської та Курської областей. А ударні дрони — з Курська, Міллерова, Орла та окупованих Донецька й Гвардійського.
Основний напрямок удару припав на Київщину.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:30 сили протиповітряної оборони збили та придушили 98 ворожих БпЛА на Півночі, Півдні та Сході країни.
Зафіксовано влучання ракет та 17 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих на шести локаціях.
Військові попереджають, що у повітряному просторі фіксуються ще декілька ворожих БпЛА.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 624-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Повітряні сили ЗСУ