Физическое лицо-предприниматель — это человек, который самостоятельно ведет бизнес. Она продает товары, оказывает услуги, производит продукцию или работает в другой разрешенной сфере.

За свою деятельность ФЛП платит налоги и сборы, а для работающих на упрощенной системе государство устанавливает предельный объем дохода на год.

Поэтому предпринимателю нужно следить не только за своими поступлениями, но и тем, сколько он заработал с начала года. Если доход превысит предельный размер, то это влияет на последующую систему налогообложения и сумму налога.

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Какие лимиты доходов ФЛП в 2026 году и сколько налогов нужно платить, читайте в материале Фактов ICTV.

Какие лимиты дохода ФЛП в 2026 году

Как рассказали в Налоговой, размер предельного дохода для плательщиков единого налога зависит от группы ФЛП.

Сами лимиты рассчитывают не произвольно, ведь они привязаны к показателям, установленным на начало года, в частности, к минимальной заработной плате:

лимит дохода ФЛП 1 группа 2026 составляет 1 444 049 грн,

лимит ФЛП 2 группа 2026 — 7 211 598 грн в год,

лимит дохода ФЛП 3 группа 2026 — 10 091 049 грн в год.

Эти ограничения необходимы для того, чтобы определить, кто может оставаться на упрощенной системе и пользоваться ее правилами налогообложения. Чем выше группа, тем больший объем дохода может иметь предприниматель.

Что будет, если ФЛП превысит лимит

Если предприниматель превысил разрешенный объем дохода, он не может продолжать работать на своих предыдущих условиях.

Для ФЛП 1 группы превышение лимита означает необходимость перейти на 2 или 3 группу единого налога или на общую систему.

Предприниматель 2 группы, вышедший за установленный предел, может перейти на 3 группу или общую систему налогообложения.

Для ФЛП 3 группы вариантов с переходом на другую группу упрощенной системы уже нет. После превышения лимита, предприниматель должен перейти на общую систему.

При этом сам факт превышения имеет еще одно важное последствие, ведь к превысившей установленный лимит сумме дохода применяется повышенная ставка единого налога.

Для ФЛП 1-3 групп она составляет 15%. То есть предприниматель не платит 15% со всего своего годового дохода, а именно из той суммы, которая превысила допустимый предел.

Какие налоги платят ФЛП в 2026 году

В Налоговой напомнили, что отдельно от лимита дохода ФЛП следует учитывать регулярные налоговые платежи. Их размер зависит от группы.

Для первой группы максимальная ставка единого налога в 2026 году составляет 332,80 грн. в месяц. Это не более 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Для второй группы максимальная ставка – 1 729,40 грн в месяц, то есть не более 20% минимальной зарплаты.

Единая ставка для третьей группы определяется по другим правилам, ведь она зависит от дохода и выбранной ставки налогообложения.

Военный сбор для ФЛП

В 2026 году ФЛП первой, второй и четвертой групп также уплачивают военный сбор. Его ставка составляет 10% от минимальной зарплаты, установленной на 1 января года.

При минимальной зарплате 8 647 грн это 864,70 грн в месяц.

Уплачивать военный сбор нужно ежемесячно, не позднее 20 числа текущего месяца.

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