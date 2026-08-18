Фізична особа-підприємець — це людина, яка самостійно веде бізнес. Вона продає товари, надає послуги, виробляє продукцію або працює в іншій дозволеній сфері.

За свою діяльність ФОП сплачує податки та збори, а для тих, хто працює на спрощеній системі, держава встановлює граничний обсяг доходу на рік.

Тому підприємцю треба стежити не лише за своїми надходженнями, а й за тим, скільки він заробив від початку року. Якщо дохід перевищить граничний розмір, це впливає на подальшу систему оподаткування та суму податку.

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Які ліміти доходів ФОП у 2026 році та скільки податків треба платити, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які ліміти доходу ФОП у 2026 році

Як розповіли у Податковій, розмір граничного доходу для платників єдиного податку залежить від групи ФОП.

Самі ліміти розраховують не довільно, адже вони прив’язані до показників, установлених на початок року, зокрема до мінімальної заробітної плати:

ліміт доходу ФОП 1 група 2026 становить 1 444 049 грн,

ліміт ФОП 2 група 2026 — 7 211 598 грн на рік,

ліміт доходу ФОП 3 група 2026 — 10 091 049 грн на рік.

Ці обмеження потрібні для того, щоб визначити, хто може залишатися на спрощеній системі та користуватися її правилами оподаткування. Що вища група, то більший обсяг доходу може мати підприємець.

Що буде, якщо ФОП перевищить ліміт

Якщо підприємець перевищив дозволений обсяг доходу, він не може просто продовжувати працювати на своїх попередніх умовах.

Для ФОП 1 групи перевищення ліміту означає необхідність перейти на 2 або 3 групу єдиного податку або на загальну систему.

Підприємець 2 групи, який вийшов за встановлену межу, може перейти на 3 групу або загальну систему оподаткування.

Для ФОП 3 групи варіантів із переходом на іншу групу спрощеної системи вже немає. Після перевищення ліміту підприємець має перейти на загальну систему.

При цьому сам факт перевищення має ще один важливий наслідок, адже до суми доходу, яка перевищила встановлений ліміт, застосовується підвищена ставка єдиного податку.

Для ФОП 1-3 груп вона становить 15%. Тобто підприємець не сплачує 15% з усього свого річного доходу, а саме з тієї суми, яка перевищила дозволену межу.

Які податки сплачують ФОП у 2026 році

У Податковій нагадали, що окремо від ліміту доходу ФОП потрібно враховувати регулярні податкові платежі. Їхній розмір залежить від групи.

Для першої групи максимальна ставка єдиного податку у 2026 році становить 332,80 грн на місяць. Це не більше ніж 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Для другої групи максимальна ставка — 1 729,40 грн на місяць, тобто не більше 20% мінімальної зарплати.

Єдину ставку для третьої групи визначають за іншими правилами, адже вона залежить від доходу та обраної ставки оподаткування.

Військовий збір для ФОП

У 2026 році ФОП першої, другої та четвертої груп також сплачують військовий збір. Його ставка становить 10% мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня року.

За мінімальної зарплати 8 647 грн це 864,70 грн на місяць.

Сплачувати військовий збір потрібно щомісяця, не пізніше 20 числа поточного місяця.

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