Цены на золото остаются высокими, а инвесторы внимательно следят за решениями Федеральной резервной системы США и изменениями курса доллара. В начале октября драгоценный металл снова немного подорожал, хотя укрепление американской валюты сдерживало рост.

Факты ICTV рассказывают, сколько сейчас стоит золото на мировом рынке, что происходит с его ценой в Украине и как изменилась стоимость драгоценного металла за последние десять лет.

Цены на золото на мировом рынке 5 октября

По данным Reuters, 5 октября спотовая цена золота выросла на 0,2% и составила $4 152,19 за унцию. Декабрьские фьючерсы на золото в США подорожали на 0,4% — до $4 180,30 за унцию.

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Рост произошел после того, как инвесторы снизили ожидания относительно повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США в октябре.

Причиной пересмотра прогнозов стали более слабые экономические данные из США. В частности, в сентябре занятость росла медленнее, чем ожидалось, а статистику за два предыдущих месяца пересмотрели в сторону снижения.

Для золота это важный фактор. Более высокие процентные ставки делают активы, которые приносят доход, привлекательнее по сравнению с золотом, которое само по себе процентного дохода не приносит.

Однако сейчас на котировки давит другой фактор — более сильный доллар. В ближайшее время золото еще может подешеветь, прежде чем покупатели снова начнут активно входить на рынок.

Будет ли золото дорожать

Несмотря на возможные краткосрочные колебания, долгосрочные прогнозы для драгоценного металла остаются высокими.

По прогнозу консалтинговой компании Metals Focus, который приводит Reuters, в 2027 году золото может обновить исторические максимумы. Средняя цена драгоценного металла в следующем году, согласно оценке компании, может составить $5 330 за унцию.

Эксперты связывают перспективы золота со спросом инвесторов, которые ищут альтернативу традиционным активам, номинированным в долларах.

Поэтому текущие колебания не обязательно означают длительный спад. На стоимость золота будут влиять решения ФРС, курс доллара, доходность американских облигаций и спрос на драгоценный металл.

Как изменились цены на золото в Украине за 10 лет

Мировые котировки влияют и на украинский рынок. Цены на золото в Украине за последнее десятилетие также заметно изменились.

Для сравнения мы использовали данные из архивов Национального банка Украины. Речь идет именно о закупочной цене драгоценного металла, которую устанавливает НБУ, за 1 грамм золота без НДС.

Чтобы увидеть динамику, для каждого полного года брали показатель по состоянию на конец декабря. Для 2026 года использовано актуальное значение по состоянию на 5 октября.

Цены на золото за 10 лет по данным НБУ за 1 г:

2015 год — 809 грн 76 коп.;

2016 год — 991 грн 74 коп.;

2017 год — 1 153 грн 33 коп.;

2018 год — 1 125 грн 64 коп.;

2019 год — 1 139 грн 56 коп.;

2020 год — 1 693 грн 34 коп.;

2021 год — 1 563 грн 30 коп.;

2022 год — 2 103 грн 14 коп.;

2023 год — 2 510 грн 10 коп.;

2024 год — 3 508 грн 30 коп.;

2025 год — 5 935 грн 92 коп.;

5 октября 2026 года — 5 989 грн 27 коп.

Данные показывают, что наибольший рост пришелся на последние годы. После относительно невысоких значений в 2018–2019 годах закупочная цена начала заметно расти, а в 2024–2026 годах рост достиг самых высоких значений.

Если сравнить показатели 2015 и 2026 годов, цена одного грамма золота по данным НБУ увеличилась примерно в 7,4 раза.

Цены на золото в банках Украины

Сколько стоит 1 грамм золота в Украине по состоянию на 5 октября:

В Коминбанке закупочная цена 1 г золота составляет 6 800 грн.

В Индустриалбанке за 1 г золота банк предлагает 6 300 грн.

В МТБ Банке стоимость 1 г золота составляет 6 430 грн.

В ПриватБанке закупочная цена 1 г золота первой категории составляет 6 850 грн, тогда как цена продажи достигает 8 175 грн.

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