Ціни на золото залишаються високими, а інвестори уважно стежать за рішеннями Федеральної резервної системи США та змінами курсу долара. На початку жовтня дорогоцінний метал знову трохи подорожчав, хоча зміцнення американської валюти стримувало зростання.

Факти ICTV розповідають, скільки зараз коштує золото на світовому ринку, що відбувається з його ціною в Україні та як змінилася вартість дорогоцінного металу за останні десять років.

Ціни на золото на світовому ринку 5 жовтня

За даними Reuters, 5 жовтня спотова ціна золота зросла на 0,2% і становила $4 152,19 за тунцію. Грудневі ф’ючерси на золото у США подорожчали на 0,4%, а саме до $4 180,30 за унцію.

Зараз дивляться

Зростання відбулося через те, що інвестори зменшили очікування щодо підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою США у жовтні.

Причиною перегляду прогнозів стали слабші економічні дані з США. Зокрема, у вересні зайнятість зростала повільніше, ніж очікувалося, а статистику за два попередні місяці переглянули у бік зниження.

Для золота це важливий фактор. Вищі процентні ставки роблять активи, які приносять дохід, привабливішими порівняно із золотом, яке саме по собі процентного доходу не приносить.

Однак зараз на котирування тисне інший фактор, а саме сильніший долар. Найближчим часом золото ще може подешевшати, перш ніж покупці знову почнуть активно заходити на ринок.

Чи буде золото дорожчати

Попри можливі короткострокові коливання, довгострокові прогнози для дорогоцінного металу залишаються високими.

За прогнозом консалтингової компанії Metals Focus, який наводить Reuters, у 2027 році золото може оновити історичні максимуми. Середня ціна дорогоцінного металу наступного року, за оцінкою компанії, може становити $5 330 за унцію.

Експерти пов’язують перспективи золота з попитом інвесторів, які шукають альтернативу традиційним активам, номінованим у доларах.

Тому поточні коливання не обов’язково означають тривалий спад. На ціну золота впливатимуть рішення ФРС, курс долара, дохідність американських облігацій та попит на дорогоцінний метал.

Як змінилися ціни на золото в Україні за 10 років

Світові котирування впливають і на український ринок. Ціни на золото в Україні за останнє десятиліття також помітно змінилися.

Для порівняння ми використали дані з архівів Національного банку України. Йдеться саме про закупівельну ціну дорогоцінного металу, яку встановлює НБУ, за 1 грам золота без ПДВ.

Щоб побачити динаміку, для кожного повного року брали показник станом на кінець грудня. Для 2026 року використано актуальне значення станом на 5 жовтня.

Ціни на золото за 10 років за даними НБУ за 1 г:

2015 рік — 809 грн 76 коп.;

2016 рік — 991 грн 74 коп.;

2017 рік — 1 153 грн 33 коп.;

2018 рік — 1 125 грн 64 коп.;

2019 рік — 1 139 грн 56 коп.;

2020 рік — 1 693 грн 34 коп.;

2021 рік — 1 563 грн 30 коп.;

2022 рік — 2 103 грн 14 коп.;

2023 рік — 2 510 грн 10 коп.;

2024 рік — 3 508 грн 30 коп.;

2025 рік — 5 935 грн 92 коп.;

5 жовтня 2026 року — 5 989 грн 27 коп.

Дані показують, що найбільше зростання припало на останні роки. Після відносно невисоких значень у 2018-2019 роках закупівельна ціна почала помітно підніматися, а у 2024-2026 роках зростання досягло найвищих значень.

Якщо порівняти показники 2015 та 2026 років, ціна одного грама золота за даними НБУ збільшилася приблизно у 7,4 раза.

Ціни на золото в банках України

Скільки коштує 1 грам золота в Україні станом на 5 жовтня:

У Комінбанку купівельна ціна 1 г золота становить 6 800 грн.

В Індустріалбанку за 1 г золота банк пропонує 6 300 грн.

У МТБ Банку вартість 1 г золота становить 6 430 грн.

У ПриватБанку закупівельна ціна 1 г золота першої категорії становить 6 850 грн, тоді як ціна продажу сягає 8 175 грн.

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