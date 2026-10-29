В Киеве прошел 12-й Киевский международный экономический форум (КМЭФ). Главным фокусом мероприятия этого года стало функционирование украинской экономики в условиях эскалации военных угроз, сохранения производственных мощностей, преодоления кадрового кризиса и привлечения ресурсов для восстановления.

12-й Киевский международный экономический форум: что известно

Открывая мероприятие, премьер-министр Украины Сергей Корецкий отметил, что Россия существенно усилила удары по отечественному экономическому сектору.

По приведенным оценкам, прямые убытки уже превысили $7,7 млрд, а более 1 млн м² недвижимости потерпели разрушения или повреждения. Поэтому до конца года бюджет рискует недополучить почти $1,5 млрд запланированных доходов.

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В то же время глава правительства подчеркнул, что благодаря выносливости украинских предпринимателей экономика продолжает работать, а помощь бизнесу остается ключевым приоритетом власти.

— Осознаем, насколько сейчас важно поддерживать украинский бизнес в обмен на эту устойчивость, в обмен на эту добросовестную работу, — подчеркнул Сергей Корецкий.

Правительство продолжает стимулировать предпринимательство через кредитование и механизмы страхования военных рисков. По программе 5-7-9% объем выданных средств достиг 580 млрд грн за все время действия.

Кроме того, 457 компаний воспользовались программой компенсации ущерба через Экспортно-кредитное агентство с потенциальным покрытием на сумму более 9 млрд грн.

В планах создание более масштабной системы страхования, куда государство намерено направить $1 млрд и привлечь еще около $3 млрд от иностранных партнеров.

Среди ключевых внешнеэкономических вызовов участники назвали ужесточение ограничений со стороны ЕС по отечественному экспорту, в частности, металлургии и агросектора.

Представители бизнеса констатировали усложнение доступа к европейскому рынку, тогда как представитель Украины при ЕС Тарас Качка акцентировал на необходимости ускорения интеграции во внутренний рынок Союза и расширения промышленного безвиза.

Модератором на Киевском международном экономическом форуме в дискуссии Стабильная энергетика для нестабильных времен стала руководитель и ведущая информационной программы Факты на канале ICTV Елена Фроляк.

Вместе со спикерами Елена Фроляк обсудила, достаточно ли сделанного, чтобы пройти эту зиму легче, насколько устойчивой стала система и что еще предстоит сделать для стабильного энергоснабжения.

Не менее остро встал вопрос о дефиците рабочей силы. По оценкам экспертов, миграционные потери достигают 5 млн человек, из-за чего компании испытывают нехватку специалистов.

Среди путей решения проблемы обсуждалось расширение дуального образования и создание условий для возвращения граждан через доступное жилье и рабочие места.

Несмотря на сложную ситуацию, настроение предпринимателей на КМЭФ остается рабочим и прагматичным. Компании оптимизируют протоколы безопасности, обустраивают укрытия и даже строят собственные оборонительные возможности.

В частности, совладелец группы NOVA Вячеслав Климов поделился опытом создания собственной системы ПВО в Новой почте, уже демонстрирующей успешные результаты по сбитию российских дронов. Также предприятия формируют собственные пожарные бригады.

Основатель холдинга UFuture и инициатор КМЭФ Василий Хмельницкий обратил внимание на важность внутренней кооперации:

— Топ-тема украинского бизнеса – как адаптироваться к новым вызовам войны и пройти эту зиму. Всем непросто, потому особенно важно поддерживать друг друга. Если мне нужны услуги или партнеры, я, прежде всего, обращаюсь к украинским компаниям.

Это принципиальная позиция: покупая товары и услуги друг у друга, мы поддерживаем работу предприятий, сохраняем рабочие места и помогаем нашей экономике выстоять, — подчеркнул Василий Хмельницкий.

Не обошли и тему культуры во время войны на КМЭФ. Модератором панели Культура во время войны: оружие, терапия или фундамент идентичности стала телепродюсер, журналистка и руководитель ютюб-канала Факти тижня Оксана Соколова.

В частности, в рамках этой дискуссии подняли вопрос о том, как сформировать современный украинский культурный код, который будет понятен и близок широкой аудитории, не теряя глубины и качества, и как сделать украинскую культуру узнаваемой в мире не только через войну, а благодаря ее собственной ценности и конкурентоспособности.

Основные ожидания компаний от власти состоят в прогнозируемых условиях работы, расширении страхования рисков и преодолении кадрового кризиса. Хотя бизнес научился адаптироваться к постоянной опасности, значительные расходы по защите и восстановлению ограничивают инвестиционный потенциал.

— Мы проводили КМЭФ и в условиях пандемических ограничений и после начала полномасштабного вторжения. В этом году особенно остро встал вопрос, как не только сохранить работу предприятий во время войны, но и не упустить возможности для развития.

Готовых решений для всех проблем нет, поэтому важно объединять опыт бизнеса, возможности государства и международных партнеров, — подытожил CEO КМЕФ Юрий Пивоваров.

Фото: КМЕФ

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