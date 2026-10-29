У Києві відбувся 12-й Київський міжнародний економічний форум (КМЕФ). Головним фокусом цьогорічного заходу стало функціонування української економіки в умовах ескалації воєнних загроз, збереження виробничих потужностей, подолання кадрової кризи та залучення ресурсів для відновлення.

12-й Київський міжнародний економічний форум: що відомо

Відкриваючи захід, прем’єр-міністр України Сергій Корецький зауважив, що Росія суттєво посилила удари по вітчизняному економічному сектору.

За наведеними оцінками, прямі збитки вже перевищили $7,7 млрд, а понад 1 млн м² нерухомості зазнали руйнувань або пошкоджень. Через це до кінця року бюджет ризикує недоотримати майже $1,5 млрд запланованих доходів.

Зараз дивляться

Водночас очільник уряду підкреслив, що завдяки витривалості українських підприємців економіка продовжує працювати, а допомога бізнесу залишається ключовим пріоритетом влади.

— Усвідомлюємо, наскільки зараз важливо підтримувати український бізнес в обмін на цю стійкість, в обмін на цю сумлінну роботу, — наголосив Сергій Корецький.

Уряд продовжує стимулювати підприємництво через кредитування та механізми страхування воєнних ризиків. За програмою 5–7–9% обсяг виданих коштів сягнув 580 млрд грн за весь час дії.

Крім того, 457 компаній скористалися програмою компенсації збитків через Експортно-кредитне агентство із потенційним покриттям на суму понад 9 млрд грн.

У планах — створення більш масштабної системи страхування, куди держава має намір спрямувати $1 млрд і залучити ще близько $3 млрд від іноземних партнерів.

Серед ключових зовнішньоекономічних викликів учасники назвали посилення обмежень із боку ЄС щодо вітчизняного експорту, зокрема металургії та агросектору.

Представники бізнесу констатували ускладнення доступу до європейського ринку, тоді як представник України при ЄС Тарас Качка акцентував на необхідності прискорення інтеграції до внутрішнього ринку Союзу та розширенні промислового безвізу.

Модераторкою на Київському міжнародному економічному форумі у дискусії Стабільна енергетика для нестабільних часів стала керівниця та ведуча інформаційної програми Факти на каналі ICTV Олена Фроляк.

Разом зі спікерами Олена Фроляк обговорила, чи достатньо зробленого, щоб пройти цю зиму легше, наскільки стійкішою стала система та що ще потрібно зробити для стабільного енергопостачання.

Не менш гостро постало питання дефіциту робочої сили. За оцінками експертів, міграційні втрати досягають 5 млн осіб, через що компанії відчувають брак фахівців.

Серед шляхів розв’язання проблеми обговорювали розширення дуальної освіти та створення умов для повернення громадян через доступне житло й робочі місця.

Попри складну ситуацію, настрій підприємців на КМЕФ залишається робочим і прагматичним. Компанії оптимізують безпекові протоколи, облаштовують укриття та навіть будують власні оборонні спроможності.

Зокрема, співвласник групи NOVA В’ячеслав Климов поділився досвідом створення власної системи ППО в Новій пошті, яка вже демонструє успішні результати зі збиття російських дронів. Також підприємства формують власні пожежні бригади.

Засновник холдингу UFuture та ініціатор КМЕФ Василь Хмельницький звернув увагу на важливість внутрішньої кооперації:

— Топтема українського бізнесу – як адаптуватись до нових викликів війни та пройти цю зиму. Всім непросто, тому особливо важливо підтримувати один одного. Якщо мені потрібні послуги чи партнери, я насамперед звертаюся до українських компаній. Це принципова позиція: купуючи товари та послуги один в одного, ми підтримуємо роботу підприємств, зберігаємо робочі місця та допомагаємо нашій економіці вистояти, — підкреслив Василь Хмельницький.

Не оминули й тему культури під час війни на КМЕФ. Модераторкою панелі Культура під час війни: зброя, терапія чи фундамент ідентичності стала телепродюсерка, журналістка й керівниця ютюб-каналу Факти тижня Оксана Соколова.

Зокрема, в межах цієї дискусії порушили питання щодо того, як сформувати сучасний український культурний код, який буде зрозумілим і близьким широкій аудиторії, не втрачаючи глибини та якості, і як зробити українську культуру впізнаваною у світі не лише через війну, а завдяки її власній цінності та конкурентоспроможності.

Основні очікування компаній від влади полягають у прогнозованих умовах роботи, розширенні страхування ризиків та подоланні кадрової кризи. Хоча бізнес навчився адаптуватися до постійної небезпеки, значні витрати на захист і відновлення обмежують інвестиційний потенціал.

— Ми проводили КМЕФ і в умовах пандемічних обмежень, і після початку повномасштабного вторгнення. Цього року особливо гостро постало питання, як не лише зберегти роботу підприємств під час війни, а й не втратити можливості для розвитку.

Готових рішень для всіх проблем немає, тому важливо об’єднувати досвід бізнесу, можливості держави та міжнародних партнерів, — підсумував CEO КМЕФ Юрій Пивоваров.

Фото: КМЕФ

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